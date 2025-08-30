Asia Cup 2025: एशिया कप के मैचों का बदल गया समय, अब इतने बजे से खेला जाएगा भारत- पाक मुकाबला

India vs Pakistan Match Time: एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से होने जा रही है। पहले मुकाबले में अफगानिस्तान का सामना हांगकांग से होगा। एशिया कप टी20 फॉर्मेट का यह तीसरा संस्करण है और यूएई मेजबानी कर रहा है। इसके मुकाबलों के समय को लेकर बड़ा बदलाव हुआ है और मैच को आधा घंटा देरी से कर दिया गया है। एशिया कप 2025 में फाइनल मुकाबले सहित सभी मैचों का समय अब 8 बजे कर दिया गया है। पहले मुकाबलों के शुरू होने का समय भारतीय समयानुसार 7.30 बजे से रखा गया था लेकिन अब यह 30 मिनट बाद के लिए शेड्यूल कर दिया गया है।