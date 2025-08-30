Asia Cup 2025: एशिया कप के मैचों का बदल गया समय, अब इतने बजे से खेला जाएगा भारत- पाक मुकाबला

India vs Pakistan Match Time: एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से होने जा रही है। पहले मुकाबले में अफगानिस्तान का सामना हांगकांग से होगा। एशिया कप टी20 फॉर्मेट का यह तीसरा संस्करण है और यूएई मेजबानी कर रहा है। इसके मुकाबलों के समय को लेकर बड़ा बदलाव हुआ है और मैच को आधा घंटा देरी से कर दिया गया है। एशिया कप 2025 में फाइनल मुकाबले सहित सभी मैचों का समय अब 8 बजे कर दिया गया है। पहले मुकाबलों के शुरू होने का समय भारतीय समयानुसार 7.30 बजे से रखा गया था लेकिन अब यह 30 मिनट बाद के लिए शेड्यूल कर दिया गया है।
पहले मुकाबले में अफगानिस्तान और हांगकांग आमने सामने होंगी। यह मुकाबला आबू धाबी में शाम 6.30 बजे से खेला जाएगा। भारत में इस मुकाबले में रात 8 बजे से लाइव देखा जा सकता है। 10 सितंबर को भारतीय टीम का सामना यूएई से होगा। यह मुकाबला भी 8 बजे से होगा। आपको बता दें कि यह एशिया कप का फाइनल मुकाबला 29 सितंबर को खेला जाएगा।
एशिया कप 2025 के लिए अब तक 7 टीमों ने अपने स्क्वॉड का ऐलान किया है। मेजबान यूएई को टीम घोषित करना बाकी है। भारतीय टीम को पाकिस्तान, ओमान और यूएई के साथ ग्रुप A में रखा गया है। भारतीय टीम ने 8 बार खिताब जीता है तो पाकिस्तान ने 2 बार ट्रॉफी उठाई है। ग्रुप B में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग की टीमें हैं और इस ग्रुप से सिर्फ श्रीलंका ही ऐसी टीम है, जिसने खिताब जीता है। बांग्लादेश ने एक बार फाइनल तक का सफर तय किया है।
एशिया कप के फॉर्मेट की बात करें तो 4-4 टीमों को 2 अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया है। ग्रुप में शामिल टीमें एक दूसरे से एक एक मैच खेलेंगी। दोनों ग्रुप से टॉप 2 पर रहने वाली टीमें सुपर 4 में पहुंचेंगी। यहां फिर चारों टीमें एक दूसरे से एक एक मैच खेलेंगी। सुपर 4 की टॉप 2 टीमें फाइनल में जाएंगी। यह टी20 का तीसरा फॉर्मेट है और इससे पहले एक- एक बार भारत और श्रीलंका खिताब जीत चुकी हैं।