भारत या श्रीलंका नहीं, इस टीम के नाम है टी20 एशिया कप की सबसे बड़ी जीत

इसके जवाब में हांगकांग की टीम 10.4 ओवरों में महज 38 रन पर सिमट गई। 16 के स्कोर पर कप्तान निजाकत खान (8) का विकेट गंवाने के बाद विकेटों का पतझड़ लग गया। आलम ये रहा कि हांगकांग का एक भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू सका। पाकिस्तान की तरफ से शादाब खान ने सर्वाधिक 4 विकेट झटके, जबकि मोहम्मद नवाज को 3 विकेट हाथ लगे। इनके अलावा नसीम शाह ने 2 शिकार किए। शाहनवाज दहानी को 1 सफलता हाथ लगी। टी20 फॉर्मेट में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत के मामले में भारतीय टीम दूसरे पायदान पर मौजूद है, जिसने 8 सितंबर 2022 को अफगानिस्तान के खिलाफ 101 रन से जीत दर्ज की थी।