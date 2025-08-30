Patrika LogoSwitch to English

भारत या श्रीलंका नहीं, इस टीम के नाम है टी20 एशिया कप की सबसे बड़ी जीत

Biggest Win in Asia Cup T20: एशिया कप 2022 में टी20 फॉर्मेट का दूसरा संस्करण खेला गया था, जहां इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की गई थी।

Vivek Kumar Singh

Aug 30, 2025

विराट कोहली को आउट करने के बाद जश्न मनाते हुए नसीम शाह (फोटो- IANS)

एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से होने जा रही है। इस बार टीम इंडिया को खिताब जीतने का प्रबल दावेदार माना जा रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि टी20 फॉर्मेट की एशिया कप में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड भारत के नाम नहीं है? यह रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम है, जिसने 2 सितंबर 2022 को हांगकांग के खिलाफ 155 रन से बड़ी जीत दर्ज की थी। आइए, इस मुकाबले के बारे में विस्तार से जानते हैं।

शारजाह में ग्रुप-ए के इस मैच में हांगकांग ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया था। पाकिस्तान की टीम ने 13 के स्कोर पर कप्तान बाबर आजम का विकेट गंवा दिया। बाबर 8 गेंदों में महज 9 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद मोहम्मद रिजवान ने फखर जमां के साथ मिलकर टीम को संभाला। दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए 116 रन जोड़ते हुए पाकिस्तान को मजबूत स्थिति में ला दिया। फखर जमान 41 गेंदों में 2 छक्कों और 3 चौकों की मदद से 53 रन बनाकर पवेलियन लौटे।

पाकिस्तान ने 16.1 ओवरों में अपना दूसरा विकेट गंवा दिया था। यहां से रिजवान ने खुशदिल शाह के साथ तीसरे विकेट के लिए 64 रन की अटूट साझेदारी करते हुए रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया। रिजवान 57 गेंदों में एक छक्के और छह चौकों के साथ 78 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि खुशदिल ने 15 गेंदों में पांच छक्कों की मदद से 35 रन की नाबाद पारी खेली। विपक्षी खेमे से एहसान खान विकेट लेने वाले इकलौते गेंदबाज रहे, जिन्होंने 4 ओवरों में 28 रन देकर 2 शिकार किए।

38 रन पर सिमट गई थी हांगकांग

इसके जवाब में हांगकांग की टीम 10.4 ओवरों में महज 38 रन पर सिमट गई। 16 के स्कोर पर कप्तान निजाकत खान (8) का विकेट गंवाने के बाद विकेटों का पतझड़ लग गया। आलम ये रहा कि हांगकांग का एक भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू सका। पाकिस्तान की तरफ से शादाब खान ने सर्वाधिक 4 विकेट झटके, जबकि मोहम्मद नवाज को 3 विकेट हाथ लगे। इनके अलावा नसीम शाह ने 2 शिकार किए। शाहनवाज दहानी को 1 सफलता हाथ लगी। टी20 फॉर्मेट में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत के मामले में भारतीय टीम दूसरे पायदान पर मौजूद है, जिसने 8 सितंबर 2022 को अफगानिस्तान के खिलाफ 101 रन से जीत दर्ज की थी।

