Asia Cup 2025: कमजोर ओमान के खिलाफ पाकिस्तान दिखाएगा बैटिंग की ताकत, टॉस जीतकर बल्लेबाजी का किया फैसला

Asia Cup 2025, PAK vs OMAN: एशिया कप 2025 के चौथे मुकाबले में पाकिस्तान का सामना ओमान से हो रहा है। पाकिस्तान अपने अभियान का आगाज कर रही है तो ओमान का भी यह पहला मैच है। पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। इस फैसले से यह साफ है कि पाकिस्तान टीम कमजोर ओमान को हल्के में नहीं ले रही है और बड़ा स्कोर खड़ा कर दूसरी पारी में गेंदबाजों द्वारा उनपर दबाव बनाना चाहेगी।