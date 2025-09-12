Asia Cup 2025: कमजोर ओमान के खिलाफ पाकिस्तान दिखाएगा बैटिंग की ताकत, टॉस जीतकर बल्लेबाजी का किया फैसला

Asia Cup 2025, PAK vs OMAN: एशिया कप 2025 के चौथे मुकाबले में पाकिस्तान का सामना ओमान से हो रहा है। पाकिस्तान अपने अभियान का आगाज कर रही है तो ओमान का भी यह पहला मैच है। पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। इस फैसले से यह साफ है कि पाकिस्तान टीम कमजोर ओमान को हल्के में नहीं ले रही है और बड़ा स्कोर खड़ा कर दूसरी पारी में गेंदबाजों द्वारा उनपर दबाव बनाना चाहेगी।
टॉस हारने के बाद ओमान के कप्तान जतिंदर सिंह ने कहा, "हम पहले बल्लेबाजी करना पसंद करते। एशियाई दिग्गजों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेलना हमारे लिए एक ऐतिहासिक पल है। पिछले 6 महीने चुनौतीपूर्ण रहे, लेकिन खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करने और मौके का फायदा उठाने के लिए बेताब थे। हमारी एक स्पिनर-प्रधान टीम है।"
पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। कप्तान सलमान आगा ने कहा, "हम पहले बल्लेबाजी करेंगे। पिच अच्छी लग रही है और हम स्कोरबोर्ड पर रन लगाकर दबाव बनाना चाहते हैं। हम पिछले 2-3 महीनों से अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, टीम एकजुट हो रही है और हम इसे जारी रखना चाहते हैं। हमारे पास तीन अच्छे स्पिनर और तीन ऑलराउंडर हैं। जब हम पहले बल्लेबाजी करते हैं तो हम उम्मीद से बेहतर स्कोर बनाना चाहते हैं।"
जतिंदर सिंह (कप्तान), आमिर कलीम, हम्माद मिर्जा, विनायक शुक्ला (विकेटकीपर), शाह फैसल, हसनैन शाह, मोहम्मद नदीम, जिक्रिया इस्लाम, सुफयान महमूद, शकील अहमद और समय श्रीवास्तव।
सैम अयूब, साहिबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, सुफियान मुकीम और अबरार अहमद।