Asia Cup 2025 Points Table Update after SL vs HK Match: एशिया कप 2025 अब बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। अब तक टूर्नामेंट के 8 मुकाबले खेले जा चुके हैं। सोमवार रात (15 सितंबर) को 8वां मुकाबला श्रीलंका और हांगकांग के बीच खेला गया। इस मैच में श्रीलंका की टीम चार विकेट से जीत दर्ज की है। आज 16 सितंबर को अफगानिस्‍तान और बांग्‍लादेश के बीच टूर्नामेंट का बेहद अहम मुकाबला खेला जाना है, जिसके बाद सुपर-4 की तस्‍वीर पूरी तरह साफ हो सकती है। आइये इस मुकाबले से पहले एशिया कप 2025 की पॉइंट्स टेबल का ताजा हाल आपको बताते हैं।