Asia Cup 2025 Points Table Update after SL vs HK Match: एशिया कप 2025 अब बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। अब तक टूर्नामेंट के 8 मुकाबले खेले जा चुके हैं। सोमवार रात (15 सितंबर) को 8वां मुकाबला श्रीलंका और हांगकांग के बीच खेला गया। इस मैच में श्रीलंका की टीम चार विकेट से जीत दर्ज की है। आज 16 सितंबर को अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच टूर्नामेंट का बेहद अहम मुकाबला खेला जाना है, जिसके बाद सुपर-4 की तस्वीर पूरी तरह साफ हो सकती है। आइये इस मुकाबले से पहले एशिया कप 2025 की पॉइंट्स टेबल का ताजा हाल आपको बताते हैं।
ग्रुप ए की बात करें तो टीम इंडिया ने अपने पहले मैच यूएई के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज की थी तो दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान को रौंदा था। भारत अपने दो मैच के बाद पॉइंट्स टेबल में 4 अंक और +4.793 के नेट रन रेट के साथ टॉप पर है और आधिकारिक रूप से सुपर-4 में भी जगह बना ली है। जबकि ओमान की टीम सुपर-4 की दौड़ से बाहर हो गई है। अब इस ग्रुप में पाकिस्तान और मेजबान यूएई के बीच जंग है।
पाकिस्तान की टीम ने भारत के साथ हैंडशेक विवाद के चलते मैच रेफरी को हटाने की मांग करते हुए यूएई के खिलाफ मैच के बहिष्कार की धमकी दे रखी है। इसी बीच रिपोर्ट आ रही है कि आईसीसी उनकी मांग को खारिज करने की तैयारी में है। अगर ऐसा हुआ और पाकिस्तान ने बहिष्कार किया तो यूएई की टीम सुपर-4 में पहुंच जाएगी और पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी।
ग्रुप बी की बात करें तो श्री लंका की टीम अपने पहले दो मैच जीतकर चार अंक और +1.546 के नेट रन रेट के साथ शीर्ष पर है, उसका सुपर-4 में पहुंचना तय माना जा रहा है। हालांकि फिर भी एक पेंच फंसा हुआ है। आज 16 सितंबर को अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच मुकाबला खेला जाने वाला है। इस मुकाबले में अगर अफगानिस्तान की टीम जीतती है तो वह श्रीलंका के साथ आधिकारिक रूप से क्वालीफाई कर लेगी।
वहीं, अगर बांग्लादेश की टीम बड़े अंतर से जीतती है तो वह भी सुपर-4 के लिए क्वालीफाई कर सकती है। हालांकि इसके बाद भी उसे श्रीलंका बनाम अफगानिस्तान मुकाबले में श्रीलंका की बड़ी जीत की दुआ करनी होगी।
|ग्रुप ए
|मैच
|जीते
|हारे
|टाई
|बेनतीजा
|अंक
|नेट रन रेट
|भारत (Q)
|2
|2
|0
|0
|0
|4
|+4.793
|पाकिस्तान
|2
|1
|1
|0
|0
|2
|+1.649
|यूएई
|2
|1
|1
|0
|0
|2
|-2.030
|ओमान (E)
|2
|0
|2
|0
|0
|0
|-3.375
|Group B
|मैच
|जीते
|हारे
|टाई
|बेनतीजा
|अंक
|नेट रन रेट
|श्रीलंका
|2
|2
|0
|0
|0
|4
|+1.546
|अफगानिस्तान
|1
|1
|0
|0
|0
|2
|+4.700
|बांग्लादेश
|2
|1
|1
|0
|0
|2
|-0.650
|हांगकांग (E)
|3
|0
|3
|0
|0
|0
|-2.151