Asia Cup 2025 Points Table: 2 टीम बाहर तो भारत समेत 2 टीमों की सुपर-4 में एंट्री! जानें पॉइंट्स टेबल में अन्‍य टीमों का हाल

Asia Cup 2025 Points Table Update: एशिया कप 2025 में 15 सितंबर की रात 8वें मैच में श्रीलंका ने हांगकांग के खिलाफ 4 विकेट से जीत दर्ज की है। इस मैच के बाद एशिया कप की पॉइंट्स टेबल में बड़ा बदलाव देखने को मिला है।

भारत

lokesh verma

Sep 16, 2025

Asia Cup 2025 Points Table Update
Asia Cup 2025 Points Table Update (फोटो सोर्स: एक्‍स@/ACCMedia1)

Asia Cup 2025 Points Table Update after SL vs HK Match: एशिया कप 2025 अब बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। अब तक टूर्नामेंट के 8 मुकाबले खेले जा चुके हैं। सोमवार रात (15 सितंबर) को 8वां मुकाबला श्रीलंका और हांगकांग के बीच खेला गया। इस मैच में श्रीलंका की टीम चार विकेट से जीत दर्ज की है। आज 16 सितंबर को अफगानिस्‍तान और बांग्‍लादेश के बीच टूर्नामेंट का बेहद अहम मुकाबला खेला जाना है, जिसके बाद सुपर-4 की तस्‍वीर पूरी तरह साफ हो सकती है। आइये इस मुकाबले से पहले एशिया कप 2025 की पॉइंट्स टेबल का ताजा हाल आपको बताते हैं।

ग्रुप ए में भारत ने किया क्‍वालीफाई तो ओमान बाहर

ग्रुप ए की बात करें तो टीम इंडिया ने अपने पहले मैच यूएई के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज की थी तो दूसरे मुकाबले में पाकिस्‍तान को रौंदा था। भारत अपने दो मैच के बाद पॉइंट्स टेबल में 4 अंक और +4.793 के नेट रन रेट के साथ टॉप पर है और आधिकारिक रूप से सुपर-4 में भी जगह बना ली है। जबकि ओमान की टीम सुपर-4 की दौड़ से बाहर हो गई है। अब इस ग्रुप में पाकिस्‍तान और मेजबान यूएई के बीच जंग है।

ग्रुप बी के क्‍वालीफायर आज होंगे तय! 

ग्रुप बी की बात करें तो श्री लंका की टीम अपने पहले दो मैच जीतकर चार अंक और +1.546 के नेट रन रेट के साथ शीर्ष पर है, उसका सुपर-4 में पहुंचना तय माना जा रहा है। हालांकि फिर भी एक पेंच फंसा हुआ है। आज 16 सितंबर को अफगानिस्‍तान और बांग्‍लादेश के बीच मुकाबला खेला जाने वाला है। इस मुकाबले में अगर अफगानिस्‍तान की टीम जीतती है तो वह श्रीलंका के साथ आधिकारिक रूप से क्‍वालीफाई कर लेगी।

वहीं, अगर बांग्‍लादेश की टीम बड़े अंतर से जीतती है तो वह भी सुपर-4 के लिए क्‍वालीफाई कर सकती है। हालांकि इसके बाद भी उसे श्रीलंका बनाम अफगानिस्‍तान मुकाबले में श्रीलंका की बड़ी जीत की दुआ करनी होगी।

Asia Cup 2025 Points Table Update

ग्रुप एमैचजीतेहारेटाईबेनतीजाअंकनेट रन रेट
भारत (Q)220004+4.793
पाकिस्‍तान211002+1.649
यूएई211002-2.030
ओमान (E)202000-3.375
Group Bमैचजीतेहारेटाईबेनतीजाअंकनेट रन रेट
श्रीलंका220004+1.546
अफगानिस्‍तान110002+4.700
बांग्‍लादेश211002-0.650
हांगकांग (E)303000-2.151

Hindi News / Sports / Cricket News / Asia Cup 2025 Points Table: 2 टीम बाहर तो भारत समेत 2 टीमों की सुपर-4 में एंट्री! जानें पॉइंट्स टेबल में अन्‍य टीमों का हाल

