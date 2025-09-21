डिफेंडिंग चैंपियन श्रीलंका अभी भी फाइनल में बना सकती है जगह, एक नहीं बचे हैं 2 रास्ते

Asia Cup 2025 Final: 20 सितंबर से शुरू हुए एशिया कप 2025 के सुपर 4 के पहले मुकाबले में बांग्लादेश ने श्रीलंका को रोमांचक मुकाबले में मात दी। इस जीत के साथ बांग्लादेश की टीम फाइनल में पहुंचने का दावा ठोक चुकी है तो श्रीलंका की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि सुपर 4 का अभी एक ही मैच हुआ है और अभी दो सबसे बड़ी फाइनल की दावेदार मैदान पर उतरने वाली हैं। ऐसे में फाइनल को लेकर किसी तरह की भविष्यवाणी करना जल्दबाजी होगी।