डिफेंडिंग चैंपियन श्रीलंका अभी भी फाइनल में बना सकती है जगह, एक नहीं बचे हैं 2 रास्ते

Asia Cup 2025 Final: 20 सितंबर से शुरू हुए एशिया कप 2025 के सुपर 4 के पहले मुकाबले में बांग्लादेश ने श्रीलंका को रोमांचक मुकाबले में मात दी। इस जीत के साथ बांग्लादेश की टीम फाइनल में पहुंचने का दावा ठोक चुकी है तो श्रीलंका की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि सुपर 4 का अभी एक ही मैच हुआ है और अभी दो सबसे बड़ी फाइनल की दावेदार मैदान पर उतरने वाली हैं। ऐसे में फाइनल को लेकर किसी तरह की भविष्यवाणी करना जल्दबाजी होगी।
अभी भी चारों टीमों के लिए दरवाजे खुले हैं लेकिन आंकड़े, इतिहास और हालिया फॉर्म पर नजर डाले तो श्रीलंका अभी भी फाइनल में पहुंच सकती है और बांग्लादेश जीत के बावजूद फाइनल की रेस से बाहर हो सकती है। चलिए एशिया कप 2025 के फाइनल समीकरण पर एक नजर डालते हैं। फिलहाल श्रीलंका सुपर 4 में आखिरी स्तान पर है तो बांग्लादेश टॉप पर है। दोनों टीमों को पाकिस्तान के साथ टीम इंडिया का भी सामना करना है।
अगर श्रीलंका को फाइनल में जगह बनानी है तो उन्हें टीम इंडिया के साथ पाकिस्तान को भी हराना होगा। हालांकि हालिया फॉर्म देखें तो भारतीय टीम को हराना मुश्किल है, लेकिन श्रीलंकाई टीम पाकिस्तान को धूल चटा सकती है। ऐसे में श्रीलंका सुपर 4 में एक मैच जीत पाएगी। दूसरी ओर बांग्लादेश की टीम बचे हुए अपने दोनों मैच हार जाती है, तो वह भी सुपर 4 में एक ही मैच जीत पाएगी।
इसके बाद भारत और पाकिस्तान की टीमें बचती हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा दे लेकिन भारत और श्रीलंका से हार जाए तो उसे भी जीत मिलेगी। ऐसे में टीम इंडिया 3 मैच जीतकर फाइनल में पहुंच जाएगी और श्रीलंका, बांंग्लादेश और पाकिस्तान में से जिस टीम का नेट रनरेट बेहतर होगा, वो टीम फाइनल में पहुंचेगी। श्रीलंका को फाइनल में सीधे पहुंचने के लिए भारत और पाकिस्तान को हराना होगा। ऐसा कर के भी श्रीलंका फाइनल में जगह बना लेगी।