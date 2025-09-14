Patrika LogoSwitch to English

Asia Cup 2025: सुपर 4 की रेस में अफगानिस्तान सबसे आगे, जानें डिफेंडिंग चैंपियन का हाल

एशिया कप 2025 के सुपर फोर रेस की शुरुआत हो चुकी है। आज खेले जाने वाले भारत-पाक मुकाबले से एक टीम पक्की हो जाएगी लेकिन दूसरी टीम को भी अगले दौर में जाने का मौका मिलेगा।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 14, 2025

Afghanistan and India Cricket team
भारत और अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम (फाइल फोटो- IANS)

Asia Cup Super 4 Scenario: एशिया कप 2025 के ग्रुप बी के एक अहम मुकाबले में श्रीलंका ने बांग्लादेश को हरा दिया है। श्रीलंका को जीत के लिए 140 रन का लक्ष्य मिला था, जिसे उसने 32 गेंद रहते ही 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत के साथ उनका अंक तालिका में खाता खुला लेकिन अफगानिस्तान जैसी टीम को नहीं पछाड़ पाई। ग्रुप B में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ हांगकांग की टीम भी है। हांगकांग का सफर लगभग समाप्त हो चुका है लेकिन रेस में सबसे आगे अफगानिस्तान की टीम खड़ी है।

श्रीलंका का सुपर 4 लगभग कन्फर्म

अफगानिस्तान ने अब तक सिर्फ एक मैच खेला है, जिसमें उन्होंने हांगकांग के खिलाफ बड़ी जीत हासिल की थी। दूसरी ओर डिफेंडिंग चैंपियन श्रीलंका ने पहले मुकाबले में बांग्लादेश को हराकर अपना दावा मजबूत कर लिया है। श्रीलंका को अब हांगकांग और अफगानिस्तान से खेलना है। दूसरी ओर अफगानिस्तान के दोनों बड़े मैच होने बाकी हैं। अफगानिस्तान का सामना बांग्लादेश और श्रीलंका से होना बाकी है। दोनों में से एक मैच जीतकर वो अगले दौर में पहुंच सकती है। हालांकि इसके लिए उन्हें अपना नेट रनरेट मेनटेन रखना होगा।

दूसरी ओर बांग्लादेश ने 2 मैच खेल लिए हैं और एक जीत हासिल की है। उसने हांगकांग को हराया लेकिन श्रीलंका से हार चुकी है। ऐसे में आखिरी मुकाबला उनके लिए करो या मरो जैसा होने वाला है। बांग्लादेश को ग्रुप का आखिरी मैच अफगानिस्तान के साथ खेलना है, जो उस फॉर्मेट में किसी भी बड़ी टीम को हराने का दम रखती है। ऐसे में यहां बांग्लादेश का दांव थोड़ा कमजोर पड़ता है। श्रीलंका ने भले ही एक मैच जीते हैं और रेस में दूसरे स्थान पर है लेकिन बांग्लादेश को हराने के बाद उनका दावा सबसे मजबूत है।

ग्रुप A की बात करें तो भारत और पाकिस्तान की टीमों ने एक एक मैच जीत लिए हैं और यूएई के साथ ओमान का बाहर होना तय माना जा रहा है। आज होने वाले मुकाबले को कोई भी जीते, एक टीम का सुपर 4 पक्का हो जाएगा। आज का मैच हारने वाली टीम के पास भी अगले दौर में जाने का मौका मिलेगा। बशर्ते वो अपना आखिरी लीग मुकाबला जीत ले।

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

Cricket News

Published on:

14 Sept 2025 03:06 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Asia Cup 2025: सुपर 4 की रेस में अफगानिस्तान सबसे आगे, जानें डिफेंडिंग चैंपियन का हाल

