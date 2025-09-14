Asia Cup 2025: सुपर 4 की रेस में अफगानिस्तान सबसे आगे, जानें डिफेंडिंग चैंपियन का हाल

दूसरी ओर बांग्लादेश ने 2 मैच खेल लिए हैं और एक जीत हासिल की है। उसने हांगकांग को हराया लेकिन श्रीलंका से हार चुकी है। ऐसे में आखिरी मुकाबला उनके लिए करो या मरो जैसा होने वाला है। बांग्लादेश को ग्रुप का आखिरी मैच अफगानिस्तान के साथ खेलना है, जो उस फॉर्मेट में किसी भी बड़ी टीम को हराने का दम रखती है। ऐसे में यहां बांग्लादेश का दांव थोड़ा कमजोर पड़ता है। श्रीलंका ने भले ही एक मैच जीते हैं और रेस में दूसरे स्थान पर है लेकिन बांग्लादेश को हराने के बाद उनका दावा सबसे मजबूत है।