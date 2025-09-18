Asia Cup 2025 Super 4 Scenario: सुपर-4 के मुकाबलों की तस्वीर हुई साफ, जानें कौन सी तारीख को होगी भारत-पाकिस्तान की महाभिड़ंत

Asia Cup 2025 Super 4 Scenario: पाकिस्तान ने यूएई के खिलाफ 41 रन से जीत दर्ज करते हुए सुपर-4 में दूसरे पायदान पर रहते हुए जगह बना ली है, जबकि मेजबान यूएई का एशिया कप 2025 का सफर समाप्त हो गया है। यूएई टूर्नामेंट से बाहर होने वाली तीसरी टीम है, इससे पहले ओमान और हांगकांग की टीम बाहर हो चुकी हैं। ग्रुप ए से भारत ने टॉप पर रहते हुए सुपर-4 में जगह बनाई है, हालांकि अभी उसका ओमान से एक मुकाबला बाकी है। वहीं, ग्रुप बी का आखिरी मुकाबला आज खेला जाएगा, जिसके बाद सुपर 4 की तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। हालांकि सुपर-4 में भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत कौन सी तारीख को होगी इसकी पिक्चर क्लियर हो चुकी है? आइये आपको बताते हैं कि ग्रुप बी कौन सी टीम के पहुंचने के क्या समीकरण हैं और भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबला कब खेला जाएगा?
सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप ए की, इस ग्रुप से ओमान और यूएई की टीमें बाहर हो चुकी हैं। भारत और पाकिस्तान क्रमश: पहले और दूसरे स्थान के साथ सुपर-4 के लिए क्वालीफाई कर चुके हैं। हालांकि भारत और ओमान का मैच बाकी है, जिसके बाद भी टीम इंडिया के ही टॉप पर बने रहने की संभावना है। ऐसे में सुपर-4 में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला रविवार 21 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।
श्रीलंका की बात करें तो वह पहले दो मैच जीतकर ग्रुप बी की पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर है। अगर वह तीसरे मैच में अफगानिस्तान को हरा देती है तो आसानी से सुपर-4 में जगह बना लेगी। वहीं, अगर अफगानी टीम ने कोई बड़ा उलटफेर कर दिया तो नेट रन रेट का पेंच फंस सकता है, क्योंकि उसका नेट रन रेट +1.546 का है।
कुल मिलाकर अगर श्रीलंका शीर्ष पर रहते हुए सुपर-4 में जगह बनाती है तो उसका पाकिस्तान से मुकाबला 23 सितंबर और भारत से मैच 26 सितंबर को होगा। वहीं, अगर वह दूसरे पायदान पर रहते हुए सुपर-4 में पहुंचती है तो उसका भारत से मैच 24 सितंबर को और पाकिस्तान से 25 सितंबर को होगा। जबकि, अपने ग्रुप से सुपर 4 में पहुंचने वाली टीम (बांग्लादेश या अफगानिस्तान) से मुकाबला 20 सितंबर को होगा।
बांग्लादेश की टीम अपने सभी तीनों मैचों के बाद 4 अंक और -0.270 के नेट रन रेट के साथ दूसरे पायदान पर है। उसकी किस्मत का फैसला अब श्रीलंका बनाम अफगानिस्तान मैच पर टिका है। श्रीलंका जीती तो वह आसानी से सुपर-4 में पहुंच जाएगी। लेकिन, अफगानिस्तान जीती तो वह बाहर हो जाएगी, क्योंकि अफगानी टीम का नेट रन रेट काफी बेहतर है।
अगर बांग्लादेश सुपर 4 में पहुंचती भी है तो हर हाल में दूसरे स्थान के साथ ही क्वालीफाई करेगी। ऐसा हुआ तो उसका सुपर-4 में पहला मुकाबला अपने ग्रुप की टीम (श्रीलंका या बांग्लादेश) से 20 सितंबर को होगा। वहीं, भारत से 24 सितंबर और पाकिस्तान से 25 सितंबर को मैच होगा।
अफगानिस्तान के लिए आज करो या मरो का मुकाबला है, अगर वह हारी तो एशिया कप 2025 से बाहर हो जाएगी और जीती तो टॉप पर रहते हुए सुपर-4 में जगह बना लेगी। अगर अफगानिस्तान सुपर 4 में पहुंची उसका पहला मैच अपने ग्रुप की टीम (श्रीलंका या बांग्लादेश) से 20 सितंबर को होगा। वहीं, दूसरा मैच 23 सितंबर को पाकिस्तान से और तीसरा मैच भारत से 26 सितंबर को होगा।