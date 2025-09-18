Asia Cup 2025 Super 4 Scenario: सुपर-4 के मुकाबलों की तस्वीर हुई साफ, जानें कौन सी तारीख को होगी भारत-पाकिस्तान की महाभिड़ंत

Asia Cup 2025 Super 4 Scenario: पाकिस्तान ने यूएई के खिलाफ 41 रन से जीत दर्ज करते हुए सुपर-4 में दूसरे पायदान पर रहते हुए जगह बना ली है, जबकि मेजबान यूएई का एशिया कप 2025 का सफर समाप्त हो गया है। यूएई टूर्नामेंट से बाहर होने वाली तीसरी टीम है, इससे पहले ओमान और हांगकांग की टीम बाहर हो चुकी हैं। ग्रुप ए से भारत ने टॉप पर रहते हुए सुपर-4 में जगह बनाई है, हालांकि अभी उसका ओमान से एक मुकाबला बाकी है। वहीं, ग्रुप बी का आखिरी मुकाबला आज खेला जाएगा, जिसके बाद सुपर 4 की तस्‍वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। हालांकि सुपर-4 में भारत और पाकिस्‍तान की भिड़ंत कौन सी तारीख को होगी इसकी पिक्‍चर क्लियर हो चुकी है? आइये आपको बताते हैं कि ग्रुप बी कौन सी टीम के पहुंचने के क्‍या समीकरण हैं और भारत बनाम पाकिस्‍तान मुकाबला कब खेला जाएगा?