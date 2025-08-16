Team India Squad: न शुभमन गिल और न यशस्वी जायसवाल, एशिया कप के लिए मोहम्मद कैफ ने चुनी प्लेइंग 11

Team India Probable Playing 11 for Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का ऐलान 19 अगस्त को होने की संभावना है। एशिया कप इस बार टी20 फॉर्मेट में आयोजित होने वाला है। टूर्नामेंट 9 सितंबर से शुरू होगा और भारतीय टीम 10 सितंबर से अपने अभियान की शुरुआत करेगी। टीम इंडिया का पहला मैच यूएई से होगा, जिसके बाद 14 सितंबर को भारत-पाकिस्तान के बीच हाईवोल्टेज मैच खेला जाना है। टीम इंडिया ग्रुप चरण का अपना तीसरा मैच 19 सितंबर को ओमान के खिलाफ खेलेगी।
ग्रुप-ए में भारत के अलावा पाकिस्तान, ओमान और यूएई की टीमें हैं, जबकि ग्रुप-बी में बांग्लादेश, श्रीलंका, हांगकांग और अफगानिस्तान की टीमें शामिल हैं। इससे पहले कई ऐसी अटकलें लग रही हैं कि शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ियों को एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम में शामिल किया जा सकता है। हालांकि भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने अपनी अपनी यूट्यूब चैनल पर एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग इलेवन चुनी है।
कैफ ने संजू सैमसंग को जगह दी है जबकि सिर्फ दो भारतीय तेज गेंदबाजों को ही टीम में शामिल किया है। इसके अलावा टीम में 4 ऑलराउंडर्स को जगह दी है। सबसे चौकाने वाली बात ये है कि उन्होंने टीम में न शुभमन गिल को जगह दी है और न ही यशस्वी जायसवाल को शामिल किया है। संजू सैमसंग और अभिषेक शर्मा को कैफ ने सलामी बल्लेबाज के तौर पर रखा है, तो तिलक वर्मा को तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए रखा है।
इसके अलावा टीम में सूर्यकुमार यादव, अक्षर पटेल, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे और वाशिंगटन सुंदर शामिल हैं। प्लेइंग 11 में चार ऑलराउंडर के साथ एक प्रमुख स्पिनर कुलदीप यादव भी शामिल हैं। अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह प्लेइंग 11 में दो तेज गेंदबाज शामिल हैं।
अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे और वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह।