Team India Squad: न शुभमन गिल और न यशस्वी जायसवाल, एशिया कप के लिए मोहम्मद कैफ ने चुनी प्लेइंग 11

Team India Probable Playing 11 for Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का ऐलान 19 अगस्त को होने की संभावना है। एशिया कप इस बार टी20 फॉर्मेट में आयोजित होने वाला है। टूर्नामेंट 9 सितंबर से शुरू होगा और भारतीय टीम 10 सितंबर से अपने अभियान की शुरुआत करेगी। टीम इंडिया का पहला मैच यूएई से होगा, जिसके बाद 14 सितंबर को भारत-पाकिस्तान के बीच हाईवोल्टेज मैच खेला जाना है। टीम इंडिया ग्रुप चरण का अपना तीसरा मैच 19 सितंबर को ओमान के खिलाफ खेलेगी।