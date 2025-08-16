Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

Team India Squad: न शुभमन गिल और न यशस्वी जायसवाल, एशिया कप के लिए मोहम्मद कैफ ने चुनी प्लेइंग 11

Team India Squad for Asia Cup 2025: 9 सितंबर से एशिया कप 2025 का आगाज हो रहा है। इसके लिए भारतीय टीम का चयन होने वाला है। टीम को लेकर कई एक्सपर्ट्स अपनी अपनी राय दे रहे हैं।

भारत

Vivek Kumar Singh

Aug 16, 2025

Most runs in Asia Cup T20 Format
एशिया कप 2023 की ट्रॉफी के साथ भारतीय टीम। (फोटो सोर्स: IANS)

Team India Probable Playing 11 for Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का ऐलान 19 अगस्त को होने की संभावना है। एशिया कप इस बार टी20 फॉर्मेट में आयोजित होने वाला है। टूर्नामेंट 9 सितंबर से शुरू होगा और भारतीय टीम 10 सितंबर से अपने अभियान की शुरुआत करेगी। टीम इंडिया का पहला मैच यूएई से होगा, जिसके बाद 14 सितंबर को भारत-पाकिस्तान के बीच हाईवोल्टेज मैच खेला जाना है। टीम इंडिया ग्रुप चरण का अपना तीसरा मैच 19 सितंबर को ओमान के खिलाफ खेलेगी।

भारत के ग्रुप में पाकिस्तान और UAE

ग्रुप-ए में भारत के अलावा पाकिस्तान, ओमान और यूएई की टीमें हैं, जबकि ग्रुप-बी में बांग्लादेश, श्रीलंका, हांगकांग और अफगानिस्तान की टीमें शामिल हैं। इससे पहले कई ऐसी अटकलें लग रही हैं कि शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ियों को एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम में शामिल किया जा सकता है। हालांकि भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने अपनी अपनी यूट्यूब चैनल पर एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग इलेवन चुनी है।

ये भी पढ़ें

Asia Cup 2025: इस रिकॉर्ड्स से बल्लेबाजों को लगता है डर! हार्दिक पंड्या का भी दर्ज हो चुका है नाम
क्रिकेट
Axar Patel and Hardik Pandya

कैफ ने संजू सैमसंग को जगह दी है जबकि सिर्फ दो भारतीय तेज गेंदबाजों को ही टीम में शामिल किया है। इसके अलावा टीम में 4 ऑलराउंडर्स को जगह दी है। सबसे चौकाने वाली बात ये है कि उन्होंने टीम में न शुभमन गिल को जगह दी है और न ही यशस्वी जायसवाल को शामिल किया है। संजू सैमसंग और अभिषेक शर्मा को कैफ ने सलामी बल्लेबाज के तौर पर रखा है, तो तिलक वर्मा को तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए रखा है।

इसके अलावा टीम में सूर्यकुमार यादव, अक्षर पटेल, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे और वाशिंगटन सुंदर शामिल हैं। प्लेइंग 11 में चार ऑलराउंडर के साथ एक प्रमुख स्पिनर कुलदीप यादव भी शामिल हैं। अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह प्लेइंग 11 में दो तेज गेंदबाज शामिल हैं।

कैफ द्वारा चुनी गई एशिया कप की प्लेइंग 11

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे और वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

16 Aug 2025 06:04 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Team India Squad: न शुभमन गिल और न यशस्वी जायसवाल, एशिया कप के लिए मोहम्मद कैफ ने चुनी प्लेइंग 11

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.