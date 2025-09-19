Asia Cup 2025: सुपर 4 में पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश और श्रीलंका से भिड़ेगी टीम इंडिया, देखें पूरा शेड्यूल

Team India Super 4 Schedule: एशिया कप 2025 के सुपर 4 का समीकरण साफ हो चुका है। 20 सितंबर से सुपर 4 स्टेज की शुरुआत हो रही है। टीम इंडिया के साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका ने अगले दौर के लिए क्वालीफाई किया है। पहले मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन श्रीलंका का सामना बांग्लादेश से होगा। इसके बाद 21 सितंबर को भारतीय टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। दोनों टीमें दूसरी बार अपने अपने प्रतिद्वंद्वी से भिड़ेंगी।