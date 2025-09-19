Patrika LogoSwitch to English

Asia Cup 2025: सुपर 4 में पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश और श्रीलंका से भिड़ेगी टीम इंडिया, देखें पूरा शेड्यूल

Asia Cup 2025 Super 4 Matches Schedule: एशिया कप 2025 के सुपर 4 के मुकाबले तय हो चुके हैं। 20 सितंबर से अगले दौर की शुरुआत हो रही है, जहां श्रीलंका और बांग्लादेश आमने सामने होंगी।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 19, 2025

Team India Super 4 matches in Asia Cup 2025
भारतीय क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)

Team India Super 4 Schedule: एशिया कप 2025 के सुपर 4 का समीकरण साफ हो चुका है। 20 सितंबर से सुपर 4 स्टेज की शुरुआत हो रही है। टीम इंडिया के साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका ने अगले दौर के लिए क्वालीफाई किया है। पहले मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन श्रीलंका का सामना बांग्लादेश से होगा। इसके बाद 21 सितंबर को भारतीय टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। दोनों टीमें दूसरी बार अपने अपने प्रतिद्वंद्वी से भिड़ेंगी।

सुपर 4 में टीम इंडिया का शेड्यूल

एशिया कप 2025 के दूसरे सुपर 4 मुकाबले में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। यह मुकाबला 21 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा। इसके बाद भारतीय टीम 24 सितंबर को बांग्लादेश से भिड़ेगी। भारतीय टीम सुपर 4 का आखिरी मुकाबला श्रीलंका के साथ खेलेगी। इसके बाद 28 सितंबर को फाइनल खेला जाएगा।

एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा और रिंकू सिंह।

एशिया कप 2025 के लिए पाकिस्तान

सलमान आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन अफरीदी और सुफियान मुकीम।

एशिया कप 2025 के लिए बांग्लादेश

लिटन दास (कप्तान), तन्ज़िद हसन, परवेज़ हुसैन इमोन, सैफ हसन, तौहीद हृदोय, जेकर अली अनिक, शमीम हुसैन, क़ाज़ी नुरुल हसन सोहन, शक महेदी हसन, रिशद हुसैन, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, तंजीम हसन साकिब, तस्कीन अहमद, शोरफुल इस्लाम, शैफ उद्दीन

एशिया कप 2025 के लिए श्रीलंका

चरिथ असलंका (कप्तान), कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), पथुम निसांका, कुसल परेरा, कामिल मिशारा, दसुन शनाका, कामेंदु मेंडिस, वानिंदु हसरंगा, नुवानिदु फर्नांडो, दुनिथ वेलालागे, चामिका करुणारत्ने, महीश तीक्षणा, मथीशा पथिराना, नुवान तुषारा, दुष्मंथा चमीरा और बिनौरा फर्नांडो।

