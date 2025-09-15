एशिया कप 2025 से एक और टीम टीम हुई बाहर, UAE और पाकिस्तान के बीच होगी सुपर 4 की जंग!

Asia Cup 2025, UAE vs Oman Score: एशिया कप 2025 में सोमवार को ग्रुप A का रोमांचक मुकाबला खेला गया, जहां मेजबान यूएई ने ओमान को हराकर पहली जीत दर्ज की। आबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में यूएई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 172 रन बनाए, जिसमें कप्तान मोहम्मद वसीम ने 69 रनों की पारी खेली। 173 रन के लक्ष्य के जवाब में ओमान की टीम सिर्फ 130 रन बना सकी और 42 रन से मुकाबला हार गई। इस हार के साथ ओमान सुपर 4 की दौड़ से पूरी तरह बाहर हो गई है। अब पाकिस्तान और यूएई में कोई एक टीम भारत के साथ अगले दौर में जाएगी।
ओमान के कप्तान ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। यूएई की शुरुआत शानदार रही और सलामी बल्लेबाज अलीशान शरफू के साथ कप्तान मोहम्मद वसीम ने पहले विकेट के लिए 88 रनों की साझेदारी की। शरफू 51 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में 7 चौके और एक छक्का लगाया। इसके बाद आसिफ खान 2 और मोहम्मद जोहैब 21 रन बनाकर आउट हुए। इस बीच कप्तान वसीम ने अर्धशतक पूरा किया। आखिरी ओवर में आउट होने से पहले वसीम ने 54 गेंदों में 69 रनों की पारी खेली और इस दौरान वह सबसे तेज टी20 इंटरनेशनल में 3 हजार रन के आंकड़े तक पहुंचने वाले बल्लेबाज बन गए।
वसीम के आउट होने के बाद टीम के खाते में सिर्फ एक रन जुड़ा और यूएई ने ओमान के सामने 173 रन का लक्ष्य रखा। ओमान की ओर से शाह फैसल ने 4 ओवर में 45 रन खर्च किए तो समय श्रीवास्तव ने 4 ओवर में 38 रन दिए। जितेन रामानंदी ने 4 ओवर में सिर्फ 24 रन खर्च कर 2 विकेट चटकाए। शकील अहमद सबसे किफायती गेंदबाज रहे और उन्होंने 3 ओवर में सिर्फ 16 रन दिए, हालांकि उन्हें कोई सफलता नहीं मिली।
173 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ओमान की शुरुआत अच्छी नहीं रही और पहले ही ओवर में आमिर कलीम आउट हो गए। इसके बाद तीसरे ओवर में जतिंदर सिंह भी आउट हो गए। देखते ही देखते 50 रन पर ओमान की आधी टीम ढेर हो गई। आर्यन विष्ट और विनायक शुक्ला के बीच एक अच्छी साझेदारी हुई लेकिन ये दोनों बल्लेबाज टीम की जीत उम्मीद नहीं जगा पाए। 18.4 ओवर में ओमान 130 रन पर ढेर हो गई और सुपर 4 की रेस से बाहर हो गई। अब 17 सितंबर को यूएई बनाम पाकिस्तान के मैच से ग्रुप A की दूसरी सुपर 4 की टीम मिलेगी।