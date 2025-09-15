एशिया कप 2025 से एक और टीम टीम हुई बाहर, UAE और पाकिस्तान के बीच होगी सुपर 4 की जंग!

Asia Cup 2025, UAE vs Oman Score: एशिया कप 2025 में सोमवार को ग्रुप A का रोमांचक मुकाबला खेला गया, जहां मेजबान यूएई ने ओमान को हराकर पहली जीत दर्ज की। आबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में यूएई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 172 रन बनाए, जिसमें कप्तान मोहम्मद वसीम ने 69 रनों की पारी खेली। 173 रन के लक्ष्य के जवाब में ओमान की टीम सिर्फ 130 रन बना सकी और 42 रन से मुकाबला हार गई। इस हार के साथ ओमान सुपर 4 की दौड़ से पूरी तरह बाहर हो गई है। अब पाकिस्तान और यूएई में कोई एक टीम भारत के साथ अगले दौर में जाएगी।