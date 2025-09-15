Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

एशिया कप 2025 से एक और टीम टीम हुई बाहर, UAE और पाकिस्तान के बीच होगी सुपर 4 की जंग!

UAE vs OMAN Highlights: एशिया कप 2025 के 7वें मुकाबले में मेजबान यूएई ने ओमान को 42 रन से हराकर पहली जीत दर्ज की है और अपने सुपर 4 में पहुंचने की उम्मीदों को जिंदा रखा है।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 15, 2025

UAE vs Oman Asia Cup 2025 Highlights
यूएई ने ओमान को हराया (फोटो- ACC)

Asia Cup 2025, UAE vs Oman Score: एशिया कप 2025 में सोमवार को ग्रुप A का रोमांचक मुकाबला खेला गया, जहां मेजबान यूएई ने ओमान को हराकर पहली जीत दर्ज की। आबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में यूएई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 172 रन बनाए, जिसमें कप्तान मोहम्मद वसीम ने 69 रनों की पारी खेली। 173 रन के लक्ष्य के जवाब में ओमान की टीम सिर्फ 130 रन बना सकी और 42 रन से मुकाबला हार गई। इस हार के साथ ओमान सुपर 4 की दौड़ से पूरी तरह बाहर हो गई है। अब पाकिस्तान और यूएई में कोई एक टीम भारत के साथ अगले दौर में जाएगी।

यूएई ने की शानदार शुरुआत

ओमान के कप्तान ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। यूएई की शुरुआत शानदार रही और सलामी बल्लेबाज अलीशान शरफू के साथ कप्तान मोहम्मद वसीम ने पहले विकेट के लिए 88 रनों की साझेदारी की। शरफू 51 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में 7 चौके और एक छक्का लगाया। इसके बाद आसिफ खान 2 और मोहम्मद जोहैब 21 रन बनाकर आउट हुए। इस बीच कप्तान वसीम ने अर्धशतक पूरा किया। आखिरी ओवर में आउट होने से पहले वसीम ने 54 गेंदों में 69 रनों की पारी खेली और इस दौरान वह सबसे तेज टी20 इंटरनेशनल में 3 हजार रन के आंकड़े तक पहुंचने वाले बल्लेबाज बन गए।

ये भी पढ़ें

Asia Cup 2025: भारत से मिली हार से बौखलाया पाकिस्तान, अब की ‘मैच रेफरी’ को ही हटाने की मांग, जानें क्या है मामला
क्रिकेट
No shake hands India vs Pakistan

वसीम के आउट होने के बाद टीम के खाते में सिर्फ एक रन जुड़ा और यूएई ने ओमान के सामने 173 रन का लक्ष्य रखा। ओमान की ओर से शाह फैसल ने 4 ओवर में 45 रन खर्च किए तो समय श्रीवास्तव ने 4 ओवर में 38 रन दिए। जितेन रामानंदी ने 4 ओवर में सिर्फ 24 रन खर्च कर 2 विकेट चटकाए। शकील अहमद सबसे किफायती गेंदबाज रहे और उन्होंने 3 ओवर में सिर्फ 16 रन दिए, हालांकि उन्हें कोई सफलता नहीं मिली।

17 सितंबर को मिलेगी दूसरी सुपर 4 की टीम

173 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ओमान की शुरुआत अच्छी नहीं रही और पहले ही ओवर में आमिर कलीम आउट हो गए। इसके बाद तीसरे ओवर में जतिंदर सिंह भी आउट हो गए। देखते ही देखते 50 रन पर ओमान की आधी टीम ढेर हो गई। आर्यन विष्ट और विनायक शुक्ला के बीच एक अच्छी साझेदारी हुई लेकिन ये दोनों बल्लेबाज टीम की जीत उम्मीद नहीं जगा पाए। 18.4 ओवर में ओमान 130 रन पर ढेर हो गई और सुपर 4 की रेस से बाहर हो गई। अब 17 सितंबर को यूएई बनाम पाकिस्तान के मैच से ग्रुप A की दूसरी सुपर 4 की टीम मिलेगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

Cricket News

Published on:

15 Sept 2025 09:29 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / एशिया कप 2025 से एक और टीम टीम हुई बाहर, UAE और पाकिस्तान के बीच होगी सुपर 4 की जंग!

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.