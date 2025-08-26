Patrika LogoSwitch to English

एशिया कप से पहले वीरेंद्र सहवाग की भविष्यवाणी, कहा- ताकत आजमाने का सबसे अच्छा मौका

Asia Cup 2025 Winner Prediction: एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर से होने जा रहा है, उससे पहले इस टूर्नामेंट को लेकर वीरेंदर सहवाग ने भविष्यवाणी की है और टीम इंडिया की रणनीति भी बताई है।

Vivek Kumar Singh

Aug 26, 2025

एशिया कप 2023 की चैंपियन टीम इंडिया (फोटो- IANS)

Sehwag Predict Asia Cup 2025 Winner: एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का 18वां संस्करण यूएई में आयोजित होगा। 9 सितंबर को टूर्नामेंट का पहला मुकाबला खेला जाएगा लेकिन सभी की निगाहें 14 सितंबर को होने वाले भारत और पाकिस्तान के मुकाबले पर टिकी होंगी। भारत ने 8 बार एशिया कप का खिताब जीता है तो पाकिस्तान सिर्फ 2 बार ट्रॉफी उठा पाया है। टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम को एशिया कप 2025 की 'सर्वश्रेष्ठ टीम' बताया है।

टीम इंडिया को सहवाग ने बताया विजेता

एशिया कप 9-28 सितंबर के बीच भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के साथ बातचीत में सहवाग ने कहा, "हम वर्ल्ड चैंपियन हैं। हमने अभी टी20 विश्व कप जीता। मुझे यकीन है कि हम एशिया कप 2025 की सर्वश्रेष्ठ टीम हैं। उम्मीद है कि हम एशिया कप जीतेंगे। मुझे लगता है कि हमारी टीम बहुत अच्छी है। सूर्यकुमार यादव आगे बढ़कर नेतृत्व कर रहे हैं। वह टी20 फॉर्मेट के एक शीर्ष खिलाड़ी हैं। मुझे यकीन है कि उनकी कप्तानी में टीम इंडिया अच्छा प्रदर्शन करेगी। हमने पहले भी देखा है कि जब सूर्या ने कप्तानी संभाली, भारत ने कई टी20 मैच जीते। मुझे यकीन है कि हम एशिया कप भी जीतेंगे।"

श्रीलंका की वजह से टीम इंडिया ने जब एशिया कप से नाम लिया था वापस, फाइनल में बुरी तरह हारा था पाकिस्तान
इस अनुभवी बल्लेबाज ने अगले साल होने वाले विश्व कप से पहले भारतीय टीम के लिए एशिया कप के महत्व को स्वीकारा। सहवाग ने कहा, "मुझे लगता है कि टी20 फॉर्मेट का यह एशिया कप हमारे टी20 विश्व कप 2026 की तैयारी के लिए एक बेहतरीन मौका साबित हो सकता है। यह पता करने का मौका है कि किन नए खिलाड़ियों को मौका दिया जाना चाहिए, किन-किन खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया जा सकता है। मेरे विचार से, भारतीय टीम के लिए अपनी ताकत परखने का एशिया कप से बेहतर कोई मौका नहीं है।"

10 सितंबर को टीम इंडिया करेगी आगाज

एशिया कप 2025 में भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर से करेगी। टीम इंडिया इस दिन यूएई से भिड़ेगी, जिसके बाद 14 सितंबर को भारत-पाकिस्तान के बीच हाईवोल्टेज मैच खेला जाना है। 19 सितंबर को टीम इंडिया का सामना ओमान से होगा। इस टूर्नामेंट के ग्रुप-ए में भारत के साथ पाकिस्तान, ओमान और यूएई की टीमें शामिल हैं, जबकि ग्रुप-बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग को रखा गया है।

