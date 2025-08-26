एशिया कप से पहले वीरेंद्र सहवाग की भविष्यवाणी, कहा- ताकत आजमाने का सबसे अच्छा मौका

एशिया कप 9-28 सितंबर के बीच भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के साथ बातचीत में सहवाग ने कहा, "हम वर्ल्ड चैंपियन हैं। हमने अभी टी20 विश्व कप जीता। मुझे यकीन है कि हम एशिया कप 2025 की सर्वश्रेष्ठ टीम हैं। उम्मीद है कि हम एशिया कप जीतेंगे। मुझे लगता है कि हमारी टीम बहुत अच्छी है। सूर्यकुमार यादव आगे बढ़कर नेतृत्व कर रहे हैं। वह टी20 फॉर्मेट के एक शीर्ष खिलाड़ी हैं। मुझे यकीन है कि उनकी कप्तानी में टीम इंडिया अच्छा प्रदर्शन करेगी। हमने पहले भी देखा है कि जब सूर्या ने कप्तानी संभाली, भारत ने कई टी20 मैच जीते। मुझे यकीन है कि हम एशिया कप भी जीतेंगे।"