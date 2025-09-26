Asia Cup 2025 Final: कितनी बार एशिया कप का फाइनल हार चुका है पाकिस्तान, टीम इंडिया का रिकॉर्ड दमदार

इस तरह पिछले 4 फाइनल में पाकिस्तान 2 बार विजयी रही है, जबकि 2 बार उसे हार का सामना करना पड़ा है। 2 खिताब के साथ पाकिस्तान एशिया कप की तीसरी सफल टीम है। छह बार चैंपियन रही श्रीलंका दूसरी और 8 खिताब के साथ भारत सफलतम टीम है। 1984 से शुरु एशिया कप 2014 तक सिर्फ वनडे फॉर्मेट में खेला गया। 2016 से इसे टी20 फॉर्मेट में भी खेला जाने लगा। मौजूदा संस्करण भी टी20 फॉर्मेट में खेला जा रहा है। आईसीसी विश्व कप के फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए एशिया कप का फॉर्मेट निर्धारित होता है। 2026 में आईसीसी टी20 विश्व कप है। इसलिए 2025 का एशिया कप टी20 फॉर्मेट में खेला जा रहा है। टी20 फॉर्मेट में तीसरी बार एशिया कप खेला जा रहा है।