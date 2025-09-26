Asia Cup 2025 Final: कितनी बार एशिया कप का फाइनल हार चुका है पाकिस्तान, टीम इंडिया का रिकॉर्ड दमदार

Asia Cup Final Record: पाकिस्तान ने 25 सितंबर को दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए सुपर-4 के मैच में बांग्लादेश को हरा दिया। इस जीत के साथ ही पाकिस्तान ने एशिया कप 2025 के फाइनल में जगह बना ली। पाकिस्तान पांचवीं बार एशिया कप के फाइनल में पहुंचा है। वहीं, एशिया कप कप इतिहास का यह पहला मौका है, जब फाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा।
पाकिस्तान एशिया कप के दूसरे संस्करण के ही फाइनल में पहली बार पहुंची थी। बांग्लादेश में आयोजित टूर्नामेंट में पाकिस्तान श्रीलंका को हराकर चैंपियन बनी थी। दूसरी बार पाकिस्तान 2000 और तीसरी बार 2012 में खेले गए संस्करण में फाइनल में पहुंची थी। 2000 में श्रीलंका और 2012 में बांग्लादेश को हराकर पाकिस्तान चैंपियन बनी। 2014 में भी पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में पहुंची थी। बांग्लादेश में खेले गए 12वें संस्करण में पाकिस्तान को श्रीलंका से हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद पाकिस्तान दुबई में 2022 में खेले गए 15वें संस्करण में फाइनल में पहुंची थी। टी20 फॉर्मेट में खेले गए इस एडिशन में पाकिस्तान को श्रीलंका ने हराया था।
इस तरह पिछले 4 फाइनल में पाकिस्तान 2 बार विजयी रही है, जबकि 2 बार उसे हार का सामना करना पड़ा है। 2 खिताब के साथ पाकिस्तान एशिया कप की तीसरी सफल टीम है। छह बार चैंपियन रही श्रीलंका दूसरी और 8 खिताब के साथ भारत सफलतम टीम है। 1984 से शुरु एशिया कप 2014 तक सिर्फ वनडे फॉर्मेट में खेला गया। 2016 से इसे टी20 फॉर्मेट में भी खेला जाने लगा। मौजूदा संस्करण भी टी20 फॉर्मेट में खेला जा रहा है। आईसीसी विश्व कप के फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए एशिया कप का फॉर्मेट निर्धारित होता है। 2026 में आईसीसी टी20 विश्व कप है। इसलिए 2025 का एशिया कप टी20 फॉर्मेट में खेला जा रहा है। टी20 फॉर्मेट में तीसरी बार एशिया कप खेला जा रहा है।
टीम इंडिया का फाइनल में रिकॉर्ड शानदार रहा है, यही वजह है कि उसने सबसे ज्यादा बार एशिया कप का खिताब जीता है। भारतीय टीम ने अब तक खेले 16 एशिया कप के फाइनल में से 11 फाइनल खेले हैं और 8 में जीत हासिल की है। मतलब हर तीन में से 2 फाइनल भारत ने जीते हैं। 1986 एशिया कप में भारतीय टीम ने भाग नहीं लिया था। इस दौरान टीम इंडिया ने टीम इंडिया ने फाइनल में 2 बार बांग्लादेश और 6 बार श्रीलंका को मात दी है। एशिया कप के फाइनल में पहली बार भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी।