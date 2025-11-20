Patrika LogoSwitch to English

Ind vs Pak: भारत-पाकिस्‍तान के बीच ए‍क बार फिर हो सकती है खिताबी महाभिड़ंत, सेमीफाइनल के मैच हुए कन्फर्म

India vs Pakistan: एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 के दोनों सेमीफाइनल मुकाबले कन्‍फर्म हो गए हैं। अगर भारत बांग्‍लादेश को हरा देता और दूसरी ओर पाकिस्‍तान श्रीलंका के खिलाफ जीत दर्ज करता है तो फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्‍तान के बीच खेला जाएगा।

भारत

image

lokesh verma

Nov 20, 2025

India vs Pakistan

एशिया कप राइजिंग स्‍टार्स में भारत ए बनाम पाकिस्‍तान ए मैच में दोनों टीमों के बल्‍लेबाज। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/ACCMedia1)

India vs Pakistan: एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 के लिए सेमीफाइनल स्टेज तैयार है। एशिया के कुछ बेहतरीन उभरते टैलेंट वाले 12 मजेदार मैचों के बाद चार टीम भारत ए, पाकिस्तान ए, बांग्लादेश ए और श्रीलंका ए अंतिम चार में पहुंच गई हैं। उम्‍मीद की जा रही है कि एक बार फिर चिर प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्‍तान के बीच खिताबी मुकाबला खेला जा सकता है। बशर्ते भारत को बांग्‍लादेश के खिलाफ और पाकिस्‍तान को श्रीलंका के खिलाफ जीत दर्ज करनी होगी। इससे पहले आज हम आपको सेमीफाइनल और फाइनल से जुड़ी अहम बातें बताते हैं।

बदकिस्मती से ग्रुप स्टेज में हारी भारत ए

जहां तक ​​भारत ए बनाम पाकिस्तान ए के बड़े मैच की बात है तो वह फाइनल में हो सकता है। इस साल की शुरुआत में फैंस ने सीनियर एशिया कप 2025 में भारत बनाम पाकिस्तान के तीन रोमांचक मुकाबले देखे थे। भारतीय टीम ने सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में अविजित रहते हुए एशिया कप जीता था। बदकिस्मती से जितेश शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय ए ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान ए से हार गई थी। जबकि पाकिस्तान ए की टीम सभी मैच जीतकर यहां तक पहुंची है। अगर दोनों टीमें अपने सेमीफाइनल मैच जीतती हैं तो एक बार फिर फैंस जबरदस्‍त मुकाबला देखने को मिलेगा।

21 नवंबर को सेमीफाइनल

एशिया कप राइजिंग स्‍टार्स में दोनों सेमीफाइनल मुकाबले 21 नवंबर को दोहा के वेस्‍ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्‍टेडियम में खेले जाएंगे। पहला सेमीफाइनल भारत ए और बांग्‍लादेश ए के बीच भारतीय समयानुसार, दोपहर तीन बजे से खेला जाएगा। जबकि दूसरा सेमीफाइनल शाम आठ बजे से पाकिस्‍तान ए और श्रीलंका ए के बीच खेला जाएगा।

भारत के पास 12 साल का सूखा खत्‍म करने का मौका

बता दें कि एशिया कप राइजिंग स्‍टार्स का पहला सीजन 2013 में भारत ने जीता था, तब सभी एशिया की अंडर-23 टीमों ने इसमें हिस्‍सा लिया था। इसके बाद अगले दो सीजन 2017 और 2018 श्रीलंका की अंडर-23 टीम ने जीते। फिर 2019 में पाकिस्‍तान अंडर-23 टीम और 2023 में पाकिस्‍तान ए टीम ने खिताब पर कब्‍जा जमाया। वहीं, 2024 का पिछला सीजन अफगानिस्‍तान की टीम ने जीता था, जो कि इस बार बाहर हो चुकी है। इस बार भारत के पास 12 साल के खिताबी सूखे को खत्‍म करने का मौका है।

एशिया कप राइजिंग स्‍टार्स 2025 की पॉइंट्स टेबल का हाल

एशिया कप राइजिंग स्‍टार्स 2025 की पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो ग्रुप ए से बांग्‍लादेश तीन में से दो मैच जीतकर चार अंकों के साथ टॉप पर रही है। वहीं, श्रीलंका की टीम तीन में से दो मैच जीतकर दूसरे पायदान पर रही है। अफगानिस्‍तान के भी चार अंक थे, लेकिन नेट रन रेट माइनस में होने के चलते वह एलिमिनेट हो गई है। इसके अलावा हांगकांग की टीम भी तीनों मैच हारकर बाहर हो गई है।

ग्रुप बी में दूसरे पायदान पर रही भारतीय टीम

ग्रुप बी पर नजर डालें तो पाकिस्‍तान ए टीम अपने सभी तीनों मैच जीतकर छह अंकों के साथ शीर्ष पर रही है। वहीं, भारत ए तीन में से दो मैच जीतकर चार अंकों के साथ दूसरे पायदान पर रही है। जबकि तीन में से एक मैच जीतकर दो अंक जुटाने वाली ओमान और सभी मैच गंवाने वाली यूएई टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं।

20 Nov 2025 09:57 am

