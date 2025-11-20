जहां तक ​​भारत ए बनाम पाकिस्तान ए के बड़े मैच की बात है तो वह फाइनल में हो सकता है। इस साल की शुरुआत में फैंस ने सीनियर एशिया कप 2025 में भारत बनाम पाकिस्तान के तीन रोमांचक मुकाबले देखे थे। भारतीय टीम ने सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में अविजित रहते हुए एशिया कप जीता था। बदकिस्मती से जितेश शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय ए ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान ए से हार गई थी। जबकि पाकिस्तान ए की टीम सभी मैच जीतकर यहां तक पहुंची है। अगर दोनों टीमें अपने सेमीफाइनल मैच जीतती हैं तो एक बार फिर फैंस जबरदस्‍त मुकाबला देखने को मिलेगा।