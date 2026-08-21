AUS vs BAN: ऑस्ट्रेलिया पर मंडराया क्लीन स्वीप का खतरा, तो याद आया 2016 में डेब्यू करने वाला खिलाड़ी, जानें आंकड़े

AUS vs BAN 2nd Test 2026 Playing 11: बांग्लादेश की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट में ऐतिहासिक जीत के बाद मेजबान टीम पर क्वीन स्विप का खतरा मंडराने लगा है। दूसरा टेस्ट मैकेय में 24 अगस्त से खेला जाएगा, जिसके लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने प्लेइंग 11 की घोषणा कर दी है। इन 11 खिलाड़ियों में मैट रेनशॉ का भी नाम शामिल है, जिन्होंने साल 2016 में टेस्ट डेब्यू किया था और अब तक सिर्फ 14 टेस्ट ही खेल पाए हैं। इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया न सिर्फ हार से बचना चाहेगी, बल्कि जीत के इरादे से मैदान पर उतरेगी, जिससे वह सीरीज में बराबरी हासिल कर सके।