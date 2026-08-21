AUS vs BAN: ऑस्ट्रेलिया पर मंडराया क्लीन स्वीप का खतरा, तो याद आया 2016 में डेब्यू करने वाला खिलाड़ी, जानें आंकड़े

मैथ्यू रेनशॉ (फोटो- CricketAU X)
AUS vs BAN 2nd Test 2026 Playing 11: बांग्लादेश की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट में ऐतिहासिक जीत के बाद मेजबान टीम पर क्वीन स्विप का खतरा मंडराने लगा है। दूसरा टेस्ट मैकेय में 24 अगस्त से खेला जाएगा, जिसके लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने प्लेइंग 11 की घोषणा कर दी है। इन 11 खिलाड़ियों में मैट रेनशॉ का भी नाम शामिल है, जिन्होंने साल 2016 में टेस्ट डेब्यू किया था और अब तक सिर्फ 14 टेस्ट ही खेल पाए हैं। इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया न सिर्फ हार से बचना चाहेगी, बल्कि जीत के इरादे से मैदान पर उतरेगी, जिससे वह सीरीज में बराबरी हासिल कर सके।
रेनशॉ ने आखिरी मुकाबला 2023 में खेला था। उसके बाद से वह टेस्ट टीम से बाहर हो गए। उन्होंने अब तक ऑस्ट्रेलिया के लिए 14 टेस्ट, 9 वनडे और 9 ही टी20 मुकाबले खेले हैं। टेस्ट डेब्यू के 10 साल बाद टी20 डेब्यू करने वाले रेनशॉ ऑस्ट्रेलिया के वनडे और टी20 टीम का अब रेगुलर सदस्य हैं लेकिन टेस्ट में उनकी वापसी 3 साल बाद होने जा रही है। रेनशॉ का टेस्ट में औसत कुछ खास नहीं रहा है। उन्होंने लगभग 30 की औसत से 645 रन बनाए हैं और एक शतक भी लगाया है। इसके अलावा उनके नाम 3 अर्धशतकीय पारी भी दर्ज हैं।
मैथ्यू रेनशॉ दूसरे टेस्ट में ट्रेविस हेड के साथ पारी की शुरुआत करेंगे। मार्नस लाबुशेन और नाथन लायन भी प्लेइंग इलेवन में जगह बचाने में कामयाब रहे हैं। रेनशॉ ने अपना आखिरी टेस्ट भारत के खिलाफ ही दिल्ली में खेले थे। उस समय वह नियमित ओपनर डेविड वॉर्नर के लिए कनकशन सब्स्टीट्यूट के तौर पर आए थे। रेनशॉ को पिछले मैच की दोनों पारियों में असफल रहे सलामी बल्लेबाज जेक वेदराल्ड की जगह टीम में शामिल किया गया है।
मार्नस लाबुशेन लंबे समय से बड़ा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। डार्विन में खेले गए पिछले टेस्ट में भी दोनों पारियों में वह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके थे। इसके बावजूद मैके टेस्ट के लिए प्लेइंग इलेवन में उनकी जगह बरकरार है। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान निश्चित रूप से इस बल्लेबाज से मैके टेस्ट में बड़े स्कोर की उम्मीद करेंगे। इसके अलावा, स्टीव स्मिथ, कैमरन ग्रीन, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर) और ब्यू वेबस्टर प्लेइंग इलेवन का हिस्सा हैं। कैमरन ग्रीन ने पहले टेस्ट की दूसरी पारी में शतक लगाया था। ब्यू वेबस्टर को दूसरे टेस्ट में गेंद और बल्ले से अच्छा प्रदर्शन करना होगा।
मैथ्यू रेनशॉ, ट्रेविस हेड, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ, कैमरन ग्रीन, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), ब्यू वेबस्टर, पैट कमिंस (कप्तान), मिशेल स्टार्क, नाथन लियोन और जोश हेजलवुड।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग