2 दिन बाद मैदान पर उतरेंगे Vaibhav Suryavanshi, मोहम्मद शमी पर भी होगी सबकी नजरें, जानें कब और कहां देखें लाइव

जिंबॉब्वे दौरे पर अपनी छाप छोड़ने के बाद वैभव सूर्यवंशी रेड बॉल क्रिकेट में धमाल मचाने के लिए तैयार हैं, तो वहीं मोहम्मद शमी पर भी एक बार फिर से सभी की नजरें होंगी, जो लंबे समय से टीम में वापसी की राह देख रहे हैं। यह दलीप ट्रॉफी का पहला क्वार्टर फाइनल होगा और जीतने वाली टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी, जहां उसका सामना सेंट्रल जोन या साउथ जोन से होगा। मतलब वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन की स्टार टीम अगर तीन मैच जीत लेती है, तो वह दलीप ट्रॉफी की चैंपियन बन जाएगी। आपको बता दें कि इस टूर्नामेंट का खिताबी मुकाबला 6 सितंबर को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा।