IND vs SL: गॉल टेस्ट में हार के बाद श्रीलंका ने लिया बड़ा फैसला, इंडिया A के खिलाफ शतक जड़ने वाले खिलाड़ी को टीम में किया शामिल

IND vs SL 2nd Test: भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो में टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला 23 अगस्त से शुरू होगा। इससे पहले श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने टीम में दो बड़े बदलाव किए हैं। दिनेश चंडीमल पहले टेस्ट की पहली पारी के बाद बल्लेबाजी नहीं कर पाए थे और कन्कशन की वजह से उन्हें बाहर होना पड़ा था। जबकि कुसल मेंडिस भी चोट की वजह से पहले टेस्ट नहीं खेल पाए थे। अब इन दोनों खिलाड़ियों को दूसरे टेस्ट से बाहर कर दिया गया है और उनकी जगह कामिल मिशारा और सहान असन अराचिगे को टीम में शामिल किया गया है।