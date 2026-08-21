IND vs SL: गॉल टेस्ट में हार के बाद श्रीलंका ने लिया बड़ा फैसला, इंडिया A के खिलाफ शतक जड़ने वाले खिलाड़ी को टीम में किया शामिल

श्रीलंका क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)
IND vs SL 2nd Test: भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो में टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला 23 अगस्त से शुरू होगा। इससे पहले श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने टीम में दो बड़े बदलाव किए हैं। दिनेश चंडीमल पहले टेस्ट की पहली पारी के बाद बल्लेबाजी नहीं कर पाए थे और कन्कशन की वजह से उन्हें बाहर होना पड़ा था। जबकि कुसल मेंडिस भी चोट की वजह से पहले टेस्ट नहीं खेल पाए थे। अब इन दोनों खिलाड़ियों को दूसरे टेस्ट से बाहर कर दिया गया है और उनकी जगह कामिल मिशारा और सहान असन अराचिगे को टीम में शामिल किया गया है।
आपको बता दें कि असन अराचिगे वही बल्लेबाज हैं, जिन्होंने भारत ए के खिलाफ अनाधिकारिक टेस्ट में 127 रन की पारी खेली थी। वह टीम श्रीलंका ए की कमान भी संभाल रहे थे। हालांकि, उन्हें इससे पहले कोई भी टेस्ट मैच खेलने का अनुभव नहीं है, लेकिन भारत ए के खिलाफ उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की थी। इसके अलावा कामिल मिशारा ने लंका प्रीमियर लीग 2026 में शानदार बल्लेबाजी की थी और उसके बाद से मेजर क्लब टी-20 में भी उन्होंने धमाल मचाया था। इन्हीं प्रदर्शन के आधार पर इन दोनों बल्लेबाजों को श्रीलंका की टेस्ट टीम में जगह दी गई है।
कुसल मेंडिस के हैमस्ट्रिंग होने की वजह से वह अब इस सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। लंका प्रीमियर लीग के दौरान उन्हें चोट लगी थी, जिसकी वजह से निरोशन डिकवेला को 2 साल बाद श्रीलंकाई टीम में जगह मिली और उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की। दूसरी ओर, दिनेश चंडीमल गॉल टेस्ट में इंजर्ड हो गए थे, जिसके बाद से उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया था। उनकी जगह पसिंदु सूर्यबंडारा को डेब्यू करने का मौका मिला था।
गॉल में खेले गए पहले टेस्ट में भारतीय टीम ने पांचवें दिन शानदार जीत हासिल की थी और दो मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली। इस जीत के साथ भारतीय टीम को डब्ल्यूटीसी की जीत प्रतिशत में बड़ा फायदा हुआ और टीम 50% से ऊपर पहुंच गई। हालांकि टीम इंडिया दूसरा मुकाबला जीत भी जीतकर अंक तालिका में पांचवें स्थान पर बनी रहेगी। हालांकि, अगर ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश को दूसरे टेस्ट में हरा देती है, तो फिर भारतीय टीम चौथे स्थान पर चली जाएगी।
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