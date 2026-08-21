ENG vs PAK: जो रूट ने तोड़ दिया सचिन तेंदुलकर का बड़ा रिकॉर्ड, ‘मास्टर ब्लास्टर’ को ये कारनामा करने में लगे थे 24 साल

यही नहीं, बतौर कप्तान के तौर पर जो रूट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 3000 रन बनाने वाले इकलौते क्रिकेटर बन गए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जब वह पहली पारी में बल्लेबाजी करने उतरे, तो वह 42 रन के इस रिकॉर्ड से दूर थे और जैसे ही उन्होंने अर्धशतक पूरा किया, उन्होंने यह कारनामा कर लिया। अब उनके 34 मैचों में 3024 रन हो चुके हैं। इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर बेन स्टोक्स हैं, जो संन्यास ले चुके हैं। वहीं श्रीलंका के दिमुथ करुणारत्ने 24 मैचों में 2160 रन के साथ तीसरे स्थान पर हैं। अब जो रूट का रिकॉर्ड बाबर आजम तोड़ सकते हैं, जो 20 मैचों में 1918 रन बना चुके हैं।