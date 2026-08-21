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ENG vs PAK: जो रूट ने तोड़ दिया सचिन तेंदुलकर का बड़ा रिकॉर्ड, ‘मास्टर ब्लास्टर’ को ये कारनामा करने में लगे थे 24 साल

Joe Root World Record: पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट में जो रूट ने 66 रन की पारी खेलकर सचिन तेंदुलकर का सबसे कम पारियों में 68 अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब रूट टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने से सिर्फ एक अर्धशतक दूर हैं।
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भारत

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Vivek Kumar Singh

Aug 21, 2026

Joe Root

इंग्‍लैंड के पूर्व कप्तान और अनुभवी बल्‍लेबाज जो रूट। (फोटो सोर्स: IANS)

Joe Root Breaks Sachin Tendulkar Record: पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट में जो रूट ने 66 रन की शानदार पारी खेली, जिससे उन्होंने टेस्ट क्रिकेट इतिहास में सबसे कम पारियों में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड बना लिया। उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तेंदुलकर ने 68 अर्धशतक लगाने के लिए 200 पारियां ली थीं, तो वहीं जो रूट ने सिर्फ 167 पारियों में यह कारनामा कर सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया।

राहुल द्रविड़ के नाम 63 अर्धशतक

सबसे तेजी से सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में वेस्टइंडीज के शिवनारायण चंद्रपॉल तीसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने 164 पारियों में 66 अर्धशतकीय पारियां खेली थीं। वहीं, ऑस्ट्रेलिया के एलन बॉर्डर 156 मैचों में 63 अर्धशतक के साथ चौथे स्थान पर हैं। भारत के राहुल द्रविड़ 63 अर्धशतक के साथ पांचवें स्थान पर हैं, हालांकि उन्होंने 164 पारियां ली थीं। रिकी पोंटिंग 62 अर्धशतक के साथ छठे स्थान पर हैं। उन्होंने 168 पारियां ली थीं।

WTC में कप्तान रूट के 3000 रन पूरे

यही नहीं, बतौर कप्तान के तौर पर जो रूट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 3000 रन बनाने वाले इकलौते क्रिकेटर बन गए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जब वह पहली पारी में बल्लेबाजी करने उतरे, तो वह 42 रन के इस रिकॉर्ड से दूर थे और जैसे ही उन्होंने अर्धशतक पूरा किया, उन्होंने यह कारनामा कर लिया। अब उनके 34 मैचों में 3024 रन हो चुके हैं। इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर बेन स्टोक्स हैं, जो संन्यास ले चुके हैं। वहीं श्रीलंका के दिमुथ करुणारत्ने 24 मैचों में 2160 रन के साथ तीसरे स्थान पर हैं। अब जो रूट का रिकॉर्ड बाबर आजम तोड़ सकते हैं, जो 20 मैचों में 1918 रन बना चुके हैं।

जो रूट अगर एक और अर्धशतक लगा देते हैं, तो वह टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन जाएंगे। आपको बता दें कि यह रिकॉर्ड अभी जो रूट और सचिन तेंदुलकर के नाम संयुक्त रूप से है। दोनों ने 68-68 अर्धशतक लगाए हैं।

पाकिस्तान के खिलाफ जो रूट ने 112 गेंद में 66 रन की पारी खेली, जिसमें 10 चौके शामिल थे। न्यूजीलैंड सीरीज के बाद बेन स्टोक्स के अचानक संन्यास लेने के बाद जो रूट को इंग्लैंड ने फिर से कप्तान बनाया है। वह अब तक इंग्लैंड के लिए 167 टेस्ट, 192 वनडे और 32 टी-20 मुकाबले खेल चुके हैं। उनके नाम टेस्ट में 14,180 रन दर्ज हैं और वह सचिन के रिकॉर्ड के एकदम करीब पहुंच चुके हैं।

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Updated on:

21 Aug 2026 08:26 am

Published on:

21 Aug 2026 08:26 am

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