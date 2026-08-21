ENG vs PAK 1st Test: लीड्स टेस्ट के दूसरे दिन अली उस्मान ने ढाया कहर, इंग्लैंड की आधी टीम को अकेले कर दिया ढेर

Ali Usman Maiden Five Wicket Hall: लीड्स में खेले जा रहे पहले टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लैंड ने 8 विकेट गंवाकर 366 रन बना लिए हैं और 195 रन की बढ़त हासिल कर ली है। पाकिस्तान की पहली पारी 171 रन पर सिमट गई थी। जवाब में इंग्लैंड ने शानदार बल्लेबाजी की और 4 विकेट पर 220 रन बना लिए थे। इसके बाद अली उस्मान ने शानदार गेंदबाजी करते हुए आखिरी चार विकेट 40 रन के अंदर चटका दिए, जिससे खेल खत्म होने तक इंग्लैंड का स्कोर 366 रन पर 8 विकेट हो गया। उस्मान ने 5 विकेट लेकर इतिहास रच दिया। वह पाकिस्तान के पहले लेफ्ट आर्म स्पिनर बन गए, जिसने इंग्लैंड की धरती पर फाइव विकेट हॉल पूरा किया है।