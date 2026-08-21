ENG vs PAK: ‘महारिकॉर्ड’ से चूक गए जो रूट, 149 साल के क्रिकेट इतिहास में सिर्फ विराट कोहली कर पाए हैं ये कारनामा

England vs Pakistan 1st Test: पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट में इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने 66 रन की पारी खेली और सचिन तेंदुलकर का एक महा रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया, जिसमें उन्होंने 200 मैचों में 68 अर्धशतक लगाए थे। रूट ने सिर्फ 167 मैचों में यह कारनामा कर डाला। हालांकि वह विराट कोहली के एक खास क्लब में शामिल होने से चूक गए। कोहली क्रिकेट इतिहास के इकलौते बल्लेबाज हैं, जिन्होंन क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 50 की औसत से कम से कम 10 हजार रन बनाए हैं। रूट अगर एक रन और बना लेते, तो वह भी इस क्लब में शामिल हो जाते। हालांकि दूसरी पारी में 51 रन बनाकर वह इस क्लब में शामिल हो सकते हैं।