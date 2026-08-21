IND vs SL: श्रीलंका को सता रहा मानव सुथार की स्पिन का डर! कोलंबो टेस्ट से पहले चली बड़ी चाल

युवा गेंदबाज मानव सुथार भारत के लिए दूसरी पारी के हीरो रहे। (photo - IANS)
IND vs SL Colombo Test: भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला कोलंबो के सिंहलेज स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। श्रीलंका की टीम जीत दर्ज कर सीरीज में बराबरी हासिल करना चाहेगी, तो वहीं टीम इंडिया श्रीलंका का सूपड़ा साफ करना चाहेगी। हालांकि, उससे पहले श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ी चाल चली है और अब कोलंबो की पिच में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है।
पहले टेस्ट में स्पिन फ्रेंडली विकेट पर भारतीय स्पिनर्स के कहर के सामने श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए थे। मानव सुथार ने अकेले 10 विकेट चटकाए थे, तो वहीं जडेजा ने भी घातक गेंदबाजी की थी। कुल मिलाकर श्रीलंका के 20 में से 15 विकेट तो भारतीय स्पिनर्स ने चटकाए थे। यही वजह है कि मानव सुथार और रविंद्र जडेजा को रोकने के लिए श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने कोलंबो की पिच को संतुलित बनाने का फैसला किया है।
कोलंबो की पिच स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है, लेकिन अब वहां पर जितना फायदा स्पिनर्स को मिलेगा, उतना ही फायदा तेज गेंदबाजों को मिलेगा। इससे बल्लेबाजों को रन बनाने में आसानी होगी। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला इसलिए भी लिया है, क्योंकि उसकी टीम में दो ऐसे बल्लेबाजों को शामिल किया गया है, जिन्हें टेस्ट क्रिकेट खेलने का अनुभव ही नहीं है। दिनेश चंडीमल, कुसल मेंडिस और पथुम निसांका जैसे अनुभवी बल्लेबाजों के बाहर होने के बाद टीम पर सीरीज में हार का खतरा मंडरा रहा है।
PTI की एक रिपोर्ट के अनुसार, श्रीलंकाई अधिकारियों को लगता है कि अगर स्पिन पिच कोलंबो में बनती है, तो वह टीम पर भारी पड़ सकती है। गॉल टेस्ट में जहां श्रीलंका के 10 में से 8 विकेट स्पिनर्स ने चटकाए थे, तो वहीं दूसरी पारी में 10 में से 7 विकेट स्पिनर्स ने लिए थे। इसमें से मानव सुथार ने अकेले 6 विकेट लिए थे, तो जडेजा के नाम एक विकेट आया था। प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 और सिराज ने एक विकेट हासिल किया था। सीरीज का दूसरा मुकाबला 23 अगस्त से शुरू होगा, जिसे सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क्स के अलावा सोनी लिव ऐप पर लाइव देखा जा सकता है।
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