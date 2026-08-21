IND vs SL: श्रीलंका को सता रहा मानव सुथार की स्पिन का डर! कोलंबो टेस्ट से पहले चली बड़ी चाल

PTI की एक रिपोर्ट के अनुसार, श्रीलंकाई अधिकारियों को लगता है कि अगर स्पिन पिच कोलंबो में बनती है, तो वह टीम पर भारी पड़ सकती है। गॉल टेस्ट में जहां श्रीलंका के 10 में से 8 विकेट स्पिनर्स ने चटकाए थे, तो वहीं दूसरी पारी में 10 में से 7 विकेट स्पिनर्स ने लिए थे। इसमें से मानव सुथार ने अकेले 6 विकेट लिए थे, तो जडेजा के नाम एक विकेट आया था। प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 और सिराज ने एक विकेट हासिल किया था। सीरीज का दूसरा मुकाबला 23 अगस्त से शुरू होगा, जिसे सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क्स के अलावा सोनी लिव ऐप पर लाइव देखा जा सकता है।