IND vs SL: 34 साल के KL Rahul को उपकप्तान बनाने पर उठे सवाल, पूर्व क्रिकेटर ने BCCI को दिखाया आईना

Team India Vice Captaincy News: भारतीय टीम इस समय श्रीलंका दौरे पर है, जहां उसे दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है। पहले टेस्ट में भारतीय टीम ने शानदार जीत हासिल की है और अब दूसरे मुकाबले के लिए कोलंबो पहुंच चुकी है। दूसरे मुकाबले से पहले टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने बीसीसीआई के भविष्य के प्लान पर बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने केएल राहुल को उपकप्तानी देने को लेकर BCCI पर निशाना साधा है। पूर्व क्रिकेटर ने कहा है कि 34 साल के केएल राहुल को उपकप्तान बनाने के पीछे बीसीसीआई का लॉजिक समझ में नहीं आता है।