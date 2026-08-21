Yashasvi Jaiswal weakness: यशस्वी जायसवाल कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड पर नेट्स में पेसर्स के खिलाफ अपनी कमजोरी पर काफी काम किया। दूसरे टेस्ट से दो दिन पहले जायसवाल ने अपनी एक कमी को ठीक करने के लिए नेट्स में 30 मिनट बिताए। जायसवाल अब 30 टेस्ट खेल चुके हैं और हैरानी की बात ये है कि उन्होंने हर टेस्ट अलग-अलग वेन्‍यू पर खेला है। उनके लिए टेस्ट क्रिकेट कैरिबियाई दौरे से शुरू हुआ। इसके बाद साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, घर वापसी, फिर इंग्लैंड और अब श्रीलंका में खेल रहे हैं। तीन साल के इस सफर में वह भारत के सलामी बल्‍लेबाज के तौर पर स्थापित हो चुके हैं।