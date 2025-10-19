Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

AUS vs IND: मिचेल मार्श की कप्तानी पारी, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को पहले वनडे में दी 7 विकेट से शिकस्त

AUS vs IND: पर्थ में भारत पर जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने तीन मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त कायम कर ली है।

2 min read

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 19, 2025

AUS vs IND

ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत, पहला वनडे, पर्थ (Photo Credit - BCCI)

AUS vs IND 1st ODI: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज के पहले मैच में भारतीय टीम को 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। डकवर्थ लुईस नियम के तहत ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 131 रन का लक्ष्य मिला था। कप्तान मिशेल मार्श के नाबाद 46 रनों की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने 21.1 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 131 रन बनाकर मैच अपने नाम किया।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत खराब रही थी। टीम ने ट्रेविस हेड (8 रन) और मैट शॉर्ट (8 रन) का विकेट जल्दी खो दिया। लेकिन इसके बाद मार्श और विकेटकीपर बल्लेबाज जोश फिलिप ने तीसरे विकेट के लिए 55 रन की साझेदारी कर जीत की बुनियाद रखी। फिलिप 29 गेंद पर 2 छक्के और 3 चौके की मदद से 37 रन बनाकर आउट हुए। रेनशॉ 24 गेंद पर 21 रन बनाकर नाबाद रहे। मार्श 52 गेंद पर 3 छक्के और 2 चौकों की मदद से 46 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत के लिए अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर ने 1-1 विकेट लिए।

रोहित शर्मा और विराट कोहली रहे फ्लॉप

इससे पहले टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 26 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 136 रन बनाए। बार-बार बारिश आने की वजह से मैच 50 ओवर की जगह 26 ओवर का कर दिया गया। लगभग सात महीने के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों फ्लॉप रहे। रोहित शर्मा 14 गेंद पर 8 रन बनाकर आउट हुए। वहीं विराट कोहली 8 गेंद पर बिना खाता खोले आउट हो गए।

केएल राहुल ने 31 गेंद पर 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 38 रन बनाए। वहीं अक्षर पटेल ने 38 गेंद पर 31 रन बनाए। इन दोनों की वजह से ही टीम इंडिया 136 तक पहुंच सकी। श्रेयस अय्यर 11 और वाशिंगटन सुंदर 10 रन बनाकर आउट हुए। नितीश कुमार रेड्डी ने 11 गेंद पर 2 छक्के की मदद से नाबाद 19 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्टार्क-नाथ एलिस ने 1-1 और जोश हेजलवुड, मिचेल ओवेन और मैथ्यू कुन्हमैन ने 2-2 विकेट लिए।

ये भी पढ़ें

गौतम गंभीर से मैच के बीच हो गई बड़ी चूक, क्या टीम इंडिया को हार से भुगतना होगा खामियाजा? 
क्रिकेट
Gautam Gambhir

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

19 Oct 2025 05:13 pm

Published on:

19 Oct 2025 04:50 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / AUS vs IND: मिचेल मार्श की कप्तानी पारी, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को पहले वनडे में दी 7 विकेट से शिकस्त

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

PAK vs SA, 2nd Test : पाकिस्तान करेगा क्लीन स्वीप या साउथ अफ्रीका बचाएगा अपनी लाज?

PAK vs SA
क्रिकेट

सीरीज के बीच में इस खिलाड़ी की हुई टीम में एंट्री, 2024 में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था आखिरी वनडे

Nasum Ahmed
क्रिकेट

IND vs AUS: पर्थ में टीम इंडिया की हार की ये है सबसे बड़ी वजह! ऑस्ट्रेलिया ने 21 ओवर में जीता मैच

IND vs AUS 1st ODI Perth
क्रिकेट

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए रोहित शर्मा ने हासिल किया खास मुकाम, ऐसा करने वाले बनें 5वें भारतीय

Rohit Sharma
क्रिकेट

पर्थ में ध्वस्त हुआ टीम इंडिया का टॉप आर्डर, राहुल की पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया को मिला चुनौतीपूर्ण लक्ष्य

IND vs AUS ODI Perth
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.