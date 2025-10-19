AUS vs IND: मिचेल मार्श की कप्तानी पारी, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को पहले वनडे में दी 7 विकेट से शिकस्त

लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत खराब रही थी। टीम ने ट्रेविस हेड (8 रन) और मैट शॉर्ट (8 रन) का विकेट जल्दी खो दिया। लेकिन इसके बाद मार्श और विकेटकीपर बल्लेबाज जोश फिलिप ने तीसरे विकेट के लिए 55 रन की साझेदारी कर जीत की बुनियाद रखी। फिलिप 29 गेंद पर 2 छक्के और 3 चौके की मदद से 37 रन बनाकर आउट हुए। रेनशॉ 24 गेंद पर 21 रन बनाकर नाबाद रहे। मार्श 52 गेंद पर 3 छक्के और 2 चौकों की मदद से 46 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत के लिए अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर ने 1-1 विकेट लिए।