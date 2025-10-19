Mitchell Starc: क्या मिचेल स्टार्क ने सबसे तेज गेंद फेंक तोड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड? पर्थ में मची सनसनी  

AUS vs IND 1st ODI: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला पर्थ में खेला गया। वर्षा प्रभावित इस मुकाबले को डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट से जीता। हालांकि भारत की इस जीत से कहीं अधिक चर्चा भारतीय पारी के पहले ओवर में मिचेल स्टार्क (Mitchell Starc) की वह गेंद रही, जिसे उन्होंने स्ट्राइक पर मौजूद रोहित शर्मा को डाली थी। स्क्रीन पर इस गेंद की रफ्तार 176.5 किमी प्रति घंटे लिखकर आई, जिससे पर्थ में हलचल बढ़ गई कि क्या पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शोएब अख्तर (161.3 km/h) का रिकॉर्ड टूट गया है?