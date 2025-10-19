ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए रोहित शर्मा ने हासिल किया खास मुकाम, ऐसा करने वाले बनें 5वें भारतीय

रोहित शर्मा, क्रिकेटर, भारत (Photo Credit- IANS)
AUS vs IND, 1st ODI: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला रविवार को पर्थ में खेला जा रहा है। इस मुकाबले के जरिए रोहित शर्मा की करीब सात महीने बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी हो रही है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मैच में मैदान पर उतरते ही रोहित शर्मा ने अपने खाते में एक और उपलब्धि जोड़ ली है। दरअसल, वह 500 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले भारत के 5वें क्रिकेटर बन गए हैं।
भारत की तरफ से 500 या अधिक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाले वालों की बात करें तो 'भारत रत्न' सचिन तेंदुलकर 664 मैच के साथ इस लिस्ट में टॉप पर है। इसके बाद विराट कोहली (551 मैच), एमएस धोनी ( 538 मैच), राहुल द्रविड़ (509 मैच) का नंबर है। अब इस लिस्ट में रोहित भी शामिल हो गए, जिनके नाम 500 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने का रिकॉर्ड दर्ज है।
38 वर्षीय रोहित शर्मा ने भारत की ओर से 274 वनडे, 67 टेस्ट और 159 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। उन्होंने पिछले साल आईसीसी पुरुष टी-20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने के बाद इस प्रारूप से संन्यास ले लिया था, जबकि इसी साल उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मौजूदा सीरीज में वह बतौर खिलाड़ी खेल रहे हैं, जबकि शुभमन गिल भारतीय टीम का नेतृत्व कर रहे हैं।
भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में बल्ले से निराशाजनक प्रदर्शन किया। वह 14 गेंदों का सामना करते हुए महज 8 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें एक चौका शामिल है।
