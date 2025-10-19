ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए रोहित शर्मा ने हासिल किया खास मुकाम, ऐसा करने वाले बनें 5वें भारतीय

AUS vs IND, 1st ODI: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला रविवार को पर्थ में खेला जा रहा है। इस मुकाबले के जरिए रोहित शर्मा की करीब सात महीने बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी हो रही है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मैच में मैदान पर उतरते ही रोहित शर्मा ने अपने खाते में एक और उपलब्धि जोड़ ली है। दरअसल, वह 500 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले भारत के 5वें क्रिकेटर बन गए हैं।