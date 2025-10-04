ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया में नहीं चुने गए हार्दिक पंड्या और ऋषभ पंत, सामने आई यह वजह

ऋषभ पंत और हार्दिक पंड्या, भारतीय क्रिकेटर (Photo Credit - IANS)
Hardik Pandya and Rishabh Pant: ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए शनिवार को भारत की वनडे और टी-20 टीम का ऐलान कर दिया गया है। आगामी वनडे सीरीज के लिए बतौर कप्तान भारतीय चयनकर्ताओं ने शुभमन गिल पर भरोसा जताया है। इसका मतलब है कि रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया दौरे पर बतौर खिलाड़ी वनडे में खेलेंगे। रोहित शर्मा पहले ही टेस्ट और टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। इस दौरे के लिए सबसे अधिक चर्चा हार्दिक पंड्या और ऋषभ पंत को लेकर रही, क्योंकि दोनों का चयन नहीं किया गया है। भारतीय चयनकर्ताओं ने इन दोनों खिलाड़ियों का चयन नहीं किए जाने का कारण चोटिल होना बताया है।
चोटिल होने की वजह से ऋषभ पंत और हार्दिक पंड्या आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर नहीं जा सकेंगे। ऋषभ पंत को इंग्लैंड दौरे पर पैर में चोट लगी थी, जिससे वह अब तक उबर नहीं पाए हैं। वहीं हालिया समाप्त एशिया कप 2025 के सुपर-4 मैच के दौरान हार्दिक पंड्या चोटिल हो गए। क्वाड्रिसेप इंजरी की वजह से हार्दिक पंड्या एशिया कप 2025 फाइनल में भी नहीं खेल सके थे। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए उनकी जगह नितीश कुमार रेड्डी को टीम में लिया गया है। नितीश कुमार रेड्डी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे और टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में जगह बनाने में सफल रहे हैं।
इस संबंध में मुख्य चयनकर्ता अगरकर ने कहा, हार्दिक पंड्या एशिया कप 2025 फाइनल से पहले लगी चोट के चलते ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए फिट नहीं हैं। अगले सप्ताह जब वह सीओई में रिहैब करेंगे, तब हमें उनके बारे में और जानकारी मिलेगी। यह सीरीज नितीश कुमार रेड्डी को आगे आने का मौका देती है।
नितीश कुमार रेड्डी और ध्रुव जुरेल को भारतीय वनडे टीम में शामिल किया गया है, यदि दोनों को मौका मिलता है तो वह पहली बार इस प्रारूप में डेब्यू करेंगे। वहीं वनडे टीम में यशस्वी जायसवाल भी वापसी करने में सफल रहे हैं। यशस्वी इस साल फरवरी में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे क्रिकेट में डेब्यू किया था।
भारत की वनडे टीम- शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), यशस्वी जायसवाल।
भारत की टी-20 टीम- सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उपकप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर।
