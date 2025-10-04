ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया में नहीं चुने गए हार्दिक पंड्या और ऋषभ पंत, सामने आई यह वजह

Hardik Pandya and Rishabh Pant: ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए शनिवार को भारत की वनडे और टी-20 टीम का ऐलान कर दिया गया है। आगामी वनडे सीरीज के लिए बतौर कप्तान भारतीय चयनकर्ताओं ने शुभमन गिल पर भरोसा जताया है। इसका मतलब है कि रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया दौरे पर बतौर खिलाड़ी वनडे में खेलेंगे। रोहित शर्मा पहले ही टेस्ट और टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। इस दौरे के लिए सबसे अधिक चर्चा हार्दिक पंड्या और ऋषभ पंत को लेकर रही, क्योंकि दोनों का चयन नहीं किया गया है। भारतीय चयनकर्ताओं ने इन दोनों खिलाड़ियों का चयन नहीं किए जाने का कारण चोटिल होना बताया है।