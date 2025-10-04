Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया में नहीं चुने गए हार्दिक पंड्या और ऋषभ पंत, सामने आई यह वजह

AUS vs IND: भारत ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 19-25 अक्टूबर के बीच मेजबान टीम से तीन वनडे और 29 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज खेलेगा।

2 min read

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 04, 2025

Rishabh Pant and Hardik Pandya

ऋषभ पंत और हार्दिक पंड्या, भारतीय क्रिकेटर (Photo Credit - IANS)

Hardik Pandya and Rishabh Pant: ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए शनिवार को भारत की वनडे और टी-20 टीम का ऐलान कर दिया गया है। आगामी वनडे सीरीज के लिए बतौर कप्तान भारतीय चयनकर्ताओं ने शुभमन गिल पर भरोसा जताया है। इसका मतलब है कि रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया दौरे पर बतौर खिलाड़ी वनडे में खेलेंगे। रोहित शर्मा पहले ही टेस्ट और टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। इस दौरे के लिए सबसे अधिक चर्चा हार्दिक पंड्या और ऋषभ पंत को लेकर रही, क्योंकि दोनों का चयन नहीं किया गया है। भारतीय चयनकर्ताओं ने इन दोनों खिलाड़ियों का चयन नहीं किए जाने का कारण चोटिल होना बताया है।

चोटिल होने की वजह से ऋषभ पंत और हार्दिक पंड्या आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर नहीं जा सकेंगे। ऋषभ पंत को इंग्लैंड दौरे पर पैर में चोट लगी थी, जिससे वह अब तक उबर नहीं पाए हैं। वहीं हालिया समाप्त एशिया कप 2025 के सुपर-4 मैच के दौरान हार्दिक पंड्या चोटिल हो गए। क्वाड्रिसेप इंजरी की वजह से हार्दिक पंड्या एशिया कप 2025 फाइनल में भी नहीं खेल सके थे। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए उनकी जगह नितीश कुमार रेड्डी को टीम में लिया गया है। नितीश कुमार रेड्डी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे और टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में जगह बनाने में सफल रहे हैं।

इस संबंध में मुख्य चयनकर्ता अगरकर ने कहा, हार्दिक पंड्या एशिया कप 2025 फाइनल से पहले लगी चोट के चलते ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए फिट नहीं हैं। अगले सप्ताह जब वह सीओई में रिहैब करेंगे, तब हमें उनके बारे में और जानकारी मिलेगी। यह सीरीज नितीश कुमार रेड्डी को आगे आने का मौका देती है।

नितीश कुमार रेड्डी और ध्रुव जुरेल को भारतीय वनडे टीम में शामिल किया गया है, यदि दोनों को मौका मिलता है तो वह पहली बार इस प्रारूप में डेब्यू करेंगे। वहीं वनडे टीम में यशस्वी जायसवाल भी वापसी करने में सफल रहे हैं। यशस्वी इस साल फरवरी में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे क्रिकेट में डेब्यू किया था।

भारत की वनडे टीम- शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), यशस्वी जायसवाल।

भारत की टी-20 टीम- सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उपकप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर।

ये भी पढ़ें

AUS vs IND: टीम इंडिया जल्द करेगी ऑस्ट्रेलिया का दौरा, जाने वनडे और टी-20 सीरीज का पूरा शेड्यूल
क्रिकेट

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Published on:

04 Oct 2025 06:51 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया में नहीं चुने गए हार्दिक पंड्या और ऋषभ पंत, सामने आई यह वजह

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

रोहित-कोहली की वनडे टीम से भी होगी छुट्टी, संन्यास को होंगे मजबूर? चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने दिए संकेत

Rohit Sharma and Virat Kohli
क्रिकेट

AUS vs IND: टीम इंडिया जल्द करेगी ऑस्ट्रेलिया का दौरा, जाने वनडे और टी-20 सीरीज का पूरा शेड्यूल

Suryakumar yadav, Shubman Gill
क्रिकेट

सूर्यकुमार यादव की भी जाएगी कप्तानी! टीम का ऐलान करने के बाद अजीत अगरकर ने कह दी ये बात

क्रिकेट

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम का ऐलान, शुभमन कप्तान, श्रेयस बने उपकप्तान, लेकिन टूटी इनकी उम्मीदें

श्रेयस अय्यर बने वनडे टीम के उपकप्तान (फोटो- IANS)
क्रिकेट

रोहित शर्मा से छीनी गई वनडे टीम की कमान, ऑस्ट्रेलिया दौरे से कप्तानी करेगा ये खिलाड़ी, श्रेयस भी छूटे पीछे

रोहित शर्मा (फोटो- IANS)
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.