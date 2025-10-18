Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे के लिए पूर्व क्रिकेटर ने चुनी भारतीय प्लेइंग-11, जानें किन्हें मिली जगह, किनका कटा पत्ता

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे 19 अक्टूबर को पर्थ में खेला जाएगा। शुभमन गिल भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे जबकि श्रेयस अय्यर उप-कप्तान होंगे।

2 min read

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 18, 2025

AUS vs IND

ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत (Photo Credit - BCCI@X)

AUS vs IND 1st ODI: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 19 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। दोनों टीमों की यह सीरीज वनडे वर्ल्ड कप 2027 की तैयारियों की शुरुआत मानी जा रही है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर जहां 2023 वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। वहीं, भारत ने इस साल की शुरुआत में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल और न्यूजीलैंड को फाइनल में शिकस्त देकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा जमाया था। इस लिहाज से देखा जाए तो इस प्रारूप में भारत और ऑस्ट्रेलिया के पास ही दो बड़े आईसीसी टूर्नामेंट की ट्रॉफियां हैं। यही वजह है कि यह सिर्फ वनडे सीरीज नहीं है, बल्कि विश्व की दो मजबूत टीमों के बीच कांटे की टक्कर भी है।

ऐसे में पूर्व बल्लेबाज और 1983 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रहे कृष्णमाचारी श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के पहले वनडे के लिए भारतीय प्लेइंग-11 का चयन किया है। उनकी चुनी गई टीम में शुभमन गिल भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे, जिसकी घोषणा सीरीज से पहले ही कर दी गई थी। रोहित शर्मा और विराट कोहली लगभग सात महीने बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करेंगे। उप-कप्तान के तौर पर श्रेयस अय्यर टॉप-4 में होंगे। उन्होंने विकेट-कीपर बल्लेबाज केएल राहुल को 5वें नंबर पर जगह दी है।

कृष्णमाचारी श्रीकांत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में तीन ऑलराउंडर्स को जगह दी है। ये ऑलराउंडर हैं- नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर। वहीं स्पिन विभाग में कुलदीप यादव, जबकि तेज गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को जगह दी है। कृष्णमाचारी श्रीकांत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मैच के लिए भारतीय प्लेइंग-11 में तेज गेंदबाज अर्शदीप और हर्षित राणा को जगह नहीं दी है।

कृष्णमाचारी श्रीकांत की चुनी गई भारतीय प्लेइंग-11

रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेट-कीपर), अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा।

ये भी पढ़ें

अफगानिस्तान के हटने के बाद पाकिस्तान ट्राई सीरीज के लिए खोज रहा रिप्लेसमेंट, जानें किन टीमों पर है नजर
क्रिकेट
Cricket Representative image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

18 Oct 2025 07:30 pm

Published on:

18 Oct 2025 07:13 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे के लिए पूर्व क्रिकेटर ने चुनी भारतीय प्लेइंग-11, जानें किन्हें मिली जगह, किनका कटा पत्ता

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

इस शहर में बिक रहे क्रिकेटर ‘रिंकू सिंह’ और ‘ऑपरेशन सिंदूर’ नाम से पटाखे, खरीदने वालों की मची होड़

Rinku Singh Crackers
क्रिकेट

स्टार अफगान क्रिकेटर ने PSL का किया बॉयकॉट? पाकिस्तान के हवाई हमले के बाद उठाया यह बड़ा कदम

Rashid Khan
क्रिकेट

शुभमन गिल की जगह सूर्यकुमार बन सकते थे वनडे टीम के कप्तान, लेकिन इस वजह से हो गया खेल!

Suryakumar Yadav
क्रिकेट

पत्नी के शिक्षा मंत्री बनते ही रवींद्र जडेजा का आया पहला रिएक्शन, वाइफ से जताई बड़ी उम्मीद

Raviba Jadeja Ravindra Jadeja
क्रिकेट

अफगानिस्तान के हटने के बाद पाकिस्तान ट्राई सीरीज के लिए खोज रहा रिप्लेसमेंट, जानें किन टीमों पर है नजर

Cricket Representative image
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.