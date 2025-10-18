ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे के लिए पूर्व क्रिकेटर ने चुनी भारतीय प्लेइंग-11, जानें किन्हें मिली जगह, किनका कटा पत्ता

AUS vs IND 1st ODI: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 19 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। दोनों टीमों की यह सीरीज वनडे वर्ल्ड कप 2027 की तैयारियों की शुरुआत मानी जा रही है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर जहां 2023 वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। वहीं, भारत ने इस साल की शुरुआत में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल और न्यूजीलैंड को फाइनल में शिकस्त देकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा जमाया था। इस लिहाज से देखा जाए तो इस प्रारूप में भारत और ऑस्ट्रेलिया के पास ही दो बड़े आईसीसी टूर्नामेंट की ट्रॉफियां हैं। यही वजह है कि यह सिर्फ वनडे सीरीज नहीं है, बल्कि विश्व की दो मजबूत टीमों के बीच कांटे की टक्कर भी है।