ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे के लिए पूर्व क्रिकेटर ने चुनी भारतीय प्लेइंग-11, जानें किन्हें मिली जगह, किनका कटा पत्ता

ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत (Photo Credit - BCCI@X)
AUS vs IND 1st ODI: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 19 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। दोनों टीमों की यह सीरीज वनडे वर्ल्ड कप 2027 की तैयारियों की शुरुआत मानी जा रही है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर जहां 2023 वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। वहीं, भारत ने इस साल की शुरुआत में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल और न्यूजीलैंड को फाइनल में शिकस्त देकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा जमाया था। इस लिहाज से देखा जाए तो इस प्रारूप में भारत और ऑस्ट्रेलिया के पास ही दो बड़े आईसीसी टूर्नामेंट की ट्रॉफियां हैं। यही वजह है कि यह सिर्फ वनडे सीरीज नहीं है, बल्कि विश्व की दो मजबूत टीमों के बीच कांटे की टक्कर भी है।
ऐसे में पूर्व बल्लेबाज और 1983 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रहे कृष्णमाचारी श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के पहले वनडे के लिए भारतीय प्लेइंग-11 का चयन किया है। उनकी चुनी गई टीम में शुभमन गिल भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे, जिसकी घोषणा सीरीज से पहले ही कर दी गई थी। रोहित शर्मा और विराट कोहली लगभग सात महीने बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करेंगे। उप-कप्तान के तौर पर श्रेयस अय्यर टॉप-4 में होंगे। उन्होंने विकेट-कीपर बल्लेबाज केएल राहुल को 5वें नंबर पर जगह दी है।
कृष्णमाचारी श्रीकांत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में तीन ऑलराउंडर्स को जगह दी है। ये ऑलराउंडर हैं- नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर। वहीं स्पिन विभाग में कुलदीप यादव, जबकि तेज गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को जगह दी है। कृष्णमाचारी श्रीकांत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मैच के लिए भारतीय प्लेइंग-11 में तेज गेंदबाज अर्शदीप और हर्षित राणा को जगह नहीं दी है।
रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेट-कीपर), अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा।
