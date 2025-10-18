अफगानिस्तान के हटने के बाद पाकिस्तान ट्राई सीरीज के लिए खोज रहा रिप्लेसमेंट, जानें किन टीमों पर है नजर

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने कहा है कि अफगानिस्तान के हटने के बावजूद लाहौर में 19 से 29 नवंबर तक ट्राई नेशन टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज खेली जाएगी। पीसीबी अफगानिस्तान के रिप्लेसमेंट के लिए अन्य क्रिकेट बोर्ड से बातचीत कर रहा है। जैसे इसकी कन्फर्मेशन हो जाएगी, वैसे ही इस संबंध में घोषणा की जाएगी। इस सीरीज में श्रीलंका तीसरी टीम है। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि ट्राई नेशन सीरीज से पहले 11 से 15 नवंबर तक पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच तीन टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की द्विपक्षीय सीरीज खेली जाएगी। इन सभी मैचों की मेजबानी भी पाकिस्तान करेगा।