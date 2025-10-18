अफगानिस्तान के हटने के बाद पाकिस्तान ट्राई सीरीज के लिए खोज रहा रिप्लेसमेंट, जानें किन टीमों पर है नजर

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credit - IANS)
पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की गई, जिसमें तीन अफगान खिलाड़ियों की मौत हो गई। ऐसे में पाकिस्तान की मेजबानी में होने वाले ट्राई नेशन टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज से अफगानिस्तान ने हटने का निर्णय लिया है। इसकी पुष्टि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने की है। दूसरी तरफ, अफगानिस्तान के हटने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ट्राई सीरीज को लेकर अपडेट दिया है।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने कहा है कि अफगानिस्तान के हटने के बावजूद लाहौर में 19 से 29 नवंबर तक ट्राई नेशन टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज खेली जाएगी। पीसीबी अफगानिस्तान के रिप्लेसमेंट के लिए अन्य क्रिकेट बोर्ड से बातचीत कर रहा है। जैसे इसकी कन्फर्मेशन हो जाएगी, वैसे ही इस संबंध में घोषणा की जाएगी। इस सीरीज में श्रीलंका तीसरी टीम है। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि ट्राई नेशन सीरीज से पहले 11 से 15 नवंबर तक पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच तीन टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की द्विपक्षीय सीरीज खेली जाएगी। इन सभी मैचों की मेजबानी भी पाकिस्तान करेगा।
ट्राई नेशन टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के लिए पाकिस्तान की नजर एसोसिएट मेंबर टीम जैसे नेपाल और यूएई पर टिकी हुई है। हालाकि अफगानिस्तान के रिप्लेसमेंट के लिए पीसीबी की प्राथमिकता टेस्ट खेलने वाले देश को ट्राई नेशन टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के लिए सुनिश्चित करना है।
पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच ट्राई नेशन सीरीज खेली जानी थी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव के चलते एसीबी ने ट्राई नेशन टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज से हटने का फैसला किया है। पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की, जिसमें क्लब लेवल के तीन क्रिकेटर्स की मौत हो गई। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन तीनों क्रिकेटर्स के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। अफगानिस्तान के स्टार क्रिकेटर राशिद खान ने भी पाकिस्तान के हवाई हमले की कड़ी निंदा की है।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग