ज्यादा दखल देते हैं तो…रोहित-कोहली के खराब फॉर्म पर टीम इंडिया के बैटिंग कोच ने तोड़ी चुप्पी

Team India batting coach Sitanshu Kotak on Rohit Sharma and Virat Kohli: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला एडिलेड ओवल में गुरुवार (23 अक्टूबर) को भारतीय समयानुसार सुबह 9 बजे से खेला जाएगा। इस मुकाबले से पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली की फॉर्म को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि दोनों धुरंधर क्रिकेटर पहले मैच में बल्ले से कोई कमाल नहीं दिखा पाए थे। हालांकि टीम इंडिया के बैटिंग कोच सितांशु कोटक दोनों अनुभवी खिलाड़ियों की फॉर्म को लेकर चिंतित नहीं है। उनका मानना है कि लंबे अनुभव और लगातार अभ्यास के चलते रोहित शर्मा और विराट कोहली फॉर्म में हैं और अगले मैच में टीम के लिए अहम योगदान देंगे।