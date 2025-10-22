ज्यादा दखल देते हैं तो…रोहित-कोहली के खराब फॉर्म पर टीम इंडिया के बैटिंग कोच ने तोड़ी चुप्पी

रोहित शर्मा और विराट कोहली (फोटो सोर्स: IANS)
Team India batting coach Sitanshu Kotak on Rohit Sharma and Virat Kohli: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला एडिलेड ओवल में गुरुवार (23 अक्टूबर) को भारतीय समयानुसार सुबह 9 बजे से खेला जाएगा। इस मुकाबले से पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली की फॉर्म को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि दोनों धुरंधर क्रिकेटर पहले मैच में बल्ले से कोई कमाल नहीं दिखा पाए थे। हालांकि टीम इंडिया के बैटिंग कोच सितांशु कोटक दोनों अनुभवी खिलाड़ियों की फॉर्म को लेकर चिंतित नहीं है। उनका मानना है कि लंबे अनुभव और लगातार अभ्यास के चलते रोहित शर्मा और विराट कोहली फॉर्म में हैं और अगले मैच में टीम के लिए अहम योगदान देंगे।
उन्होंने कहा, ऐसा मुझे नहीं लगता कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की बैटिंग में सुस्तीपन या धीमापन हैं। उन्होंने आईपीएल खेला है और उनकी तैयारी बहुत अच्छी है। उनके पास अपार अनुभव है। उन्हें समय के साथ खेल में उतरने की जरूरत है। रोहित शर्मा और विराट कोहली की फिटनेस को लेकर उन्होंने कहा, वे क्या तैयारी कर रहे हैं, उनकी फिटनेस स्थिति कैसी है, हम जानते थे। कभी-कभी वे नेशनल क्रिकेट एकेडमी भी जाते थे, जहां से हमें उनकी प्रैक्टिस और फिटनेस के बारे में अपडेट मिलते रहते थे।
टीम इंडिया के बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने कहा कि यदि वे सही तैयारी कर रहे हैं तो सीनियर खिलाड़ियों के मामलों में हस्तक्षेप जरूरी नहीं होता। यदि आप जरूरत से ज्यादा दखल देते हैं तो यह सही नहीं होता है। ऐसे खिलाड़ियों के लिए सही समय पर हस्तक्षेप करना चाहिए। कोहली और रोहित की फॉर्म अच्छी रही है। मुझे भरोसा है कि वे अगले मैच में टीम के लिए निर्णायक भूमिका निभाएंगे।
रोहित शर्मा और विराट कोहली ने पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए पहले वनडे में निराशाजनक प्रदर्शन किया था। रोहित शर्मा जहां 14 गेंद में 1 चौके संग 8 रन बनाकर आउट हुए थे, वहीं विराट कोहली तो खाता भी नहीं खोल सके थे। ऐसे में लंबे समय बाद वनडे के जरिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करने वाले दोनों क्रिकेटर्स की फॉर्म को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली टेस्ट और टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। अब वह केवल वनडे खेलते हैं।
