AUS vs IND: टीम इंडिया के पास वनडे में इतिहास रचने का मौका, ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर बस यह होगा करना

अभ्यास सत्र के दौरान भारतीय क्रिकेटर
AUS vs IND: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 19 अक्टूबर को पर्थ में खेला जाना है। करीब सात महीने बाद स्टार भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और रोहित शर्मा की अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी हो रही है। आईपीएल की समाप्ति के बाद दोनों धुरंधर क्रिकेटरों ने प्रतिस्पर्धी क्रिकेट नहीं खेला है, लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा ने अपनी फिटनेस साबित करते हुए ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारत की वनडे टीम में जगह बनाई है।
ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर भारतीय वनडे टीम की बागडोर शुभमन गिल के हाथों में है। नवनियुक्त कप्तान शुभमन गिल के पास ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर वनडे सीरीज जीतकर इतिहास रचने का सुनहरा मौका है। वनडे क्रिकेट में किसी भी टीम ने अब तक ऑस्ट्रेलिया को 50 बार नहीं हराया है। वर्तमान में भारतीय वनडे टीम ने मेजबान के खिलाफ 48 बार जीत हासिल की है और उसे इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए सिर्फ दो मैच में जीत की दरकार है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह उपलब्धि हासिल करने के लिए भारत को हरहाल में ऑस्ट्रेलिया से मौजूदा वनडे सीरीज में जीत दर्ज करनी होगी। वैसे वनडे में ऑस्ट्रेलिया पर जीत दर्ज करने वालों की लिस्ट में इंग्लैंड 42 मैच के साथ दूसरे और साउथ अफ्रीका 29 मैच के साथ तीसरे नंबर पर है।
भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में कई ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी नहीं खेल रहे हैं। नियमित कप्तान पैट कमिंस जहां चोट के कारण टीम से बाहर हैं, वहीं कैमरून ग्रीन लो-ग्रेड साइड सॉरनेस के कारण वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। कैमरून ग्रीन की जगह मार्नस लाबुसेन को टीम में जगह दी गई है। विकेट-कीपर-बल्लेबाज जोश इंगलिस सीरीज के पहले दो वनडे में खेलने की उम्मीद नहीं है। एलेक्स कैरी को भी ऑस्ट्रेलियाई टीम से बाहर कर दिया गया है, क्योंकि क्रिकेटर भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के बजाय शेफील्ड शील्ड को प्राथमिकता दे रहे हैं। अनुभवी ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर एडम जंपा भी नहीं खेल रहे, क्योंकि वह अपनी गर्भवती पत्नी की देखभाल करना चाहते हैं।
