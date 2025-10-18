AUS vs IND: टीम इंडिया के पास वनडे में इतिहास रचने का मौका, ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर बस यह होगा करना

ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर भारतीय वनडे टीम की बागडोर शुभमन गिल के हाथों में है। नवनियुक्त कप्तान शुभमन गिल के पास ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर वनडे सीरीज जीतकर इतिहास रचने का सुनहरा मौका है। वनडे क्रिकेट में किसी भी टीम ने अब तक ऑस्ट्रेलिया को 50 बार नहीं हराया है। वर्तमान में भारतीय वनडे टीम ने मेजबान के खिलाफ 48 बार जीत हासिल की है और उसे इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए सिर्फ दो मैच में जीत की दरकार है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह उपलब्धि हासिल करने के लिए भारत को हरहाल में ऑस्ट्रेलिया से मौजूदा वनडे सीरीज में जीत दर्ज करनी होगी। वैसे वनडे में ऑस्ट्रेलिया पर जीत दर्ज करने वालों की लिस्ट में इंग्लैंड 42 मैच के साथ दूसरे और साउथ अफ्रीका 29 मैच के साथ तीसरे नंबर पर है।