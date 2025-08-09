AUS vs SA 1st T20 Match Preview: ऑस्ट्रेलिया जीत से करेगा शुरुआत या दक्षिण अफ्रीका मचाएगा धमाल?

AUS vs SA 1st T20: दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन टी20 मैचों की सीरीज की शुरुआत रविवार से हो रही है। सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के सामने साउथ अफ्रीका की युवा टीम है। एडन मार्करम की कप्तानी वाली इस टीम को ऑस्ट्रेलिया हल्के में नहीं लेगी। जिम्बाब्वे में न्यूजीलैंड-जिम्बाब्वे-दक्षिण अफ्रीका के बीच त्रिकोणीय टी20 सीरीज खेली गई थी। फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को न्यूजीलैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। उस टीम में एडन मार्करम नहीं थे। ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज के लिए मार्करम की वापसी हुई है। वह टीम के कप्तान हैं।