डेवाल्ड ब्रेविस ने मार-मार कर ऑस्ट्रेलिया का किया बुरा हाल, ठोका तूफानी शतक, साउथ अफ्रीका ने बना डाला इतना बड़ा स्कोर

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी साउथ अफ्रीका की शुरुआत अच्छी नहीं रही। उसने 7 ओवर भीतर रयान रिकेल्टन (14 रन) और कप्तान एडेन मार्करम (18) की ओपनिंग जोड़ी और लुहान-ड्रे प्रीटोरियस (10) को पवेलियन भेजकर दक्षिण अफ्रीका टीम को मुश्किल में डाल दिया। ऐसे में 22 वर्षीय बैटिंग ऑलराउंडर डेवाल्ड ब्रेविस ने एक छोर संभालते हुए ट्रिस्टन स्टब्स के साथ 57 गेंद में चौथे विकेट के लिए 126 रन की साझेदारी कर टीम को मजबूती प्रदान की। इस दौरान उन्होंने ना सिर्फ टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर का पहला शतक ठोका बल्कि उन्होंने यह कारनामा महज 41 गेंदों में किया। इतना ही नहीं, डेवाल्ड ब्रेविस टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका की तरफ से सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज भी बन गए।