डेवाल्ड ब्रेविस ने मार-मार कर ऑस्ट्रेलिया का किया बुरा हाल, ठोका तूफानी शतक, साउथ अफ्रीका ने बना डाला इतना बड़ा स्कोर

AUS vs SA 2nd T20: ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज का दूसरा मुकाबला डार्विन ग्राउंड में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी और साउथ अफ्रीका को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। साउथ अफ्रीका ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 218 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 219 रन का लक्ष्य दिया।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी साउथ अफ्रीका की शुरुआत अच्छी नहीं रही। उसने 7 ओवर भीतर रयान रिकेल्टन (14 रन) और कप्तान एडेन मार्करम (18) की ओपनिंग जोड़ी और लुहान-ड्रे प्रीटोरियस (10) को पवेलियन भेजकर दक्षिण अफ्रीका टीम को मुश्किल में डाल दिया। ऐसे में 22 वर्षीय बैटिंग ऑलराउंडर डेवाल्ड ब्रेविस ने एक छोर संभालते हुए ट्रिस्टन स्टब्स के साथ 57 गेंद में चौथे विकेट के लिए 126 रन की साझेदारी कर टीम को मजबूती प्रदान की। इस दौरान उन्होंने ना सिर्फ टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर का पहला शतक ठोका बल्कि उन्होंने यह कारनामा महज 41 गेंदों में किया। इतना ही नहीं, डेवाल्ड ब्रेविस टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका की तरफ से सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज भी बन गए।
ट्रिस्टन स्टब्स के 16.2वें ओवर में आउट होने के बाद डेवाल्ड ब्रेविस ने रस्सी वैन डेर ड्यूसेन के साथ 5वें विकेट के लिए 13 रन और छठे विकेट के लिए कॉर्बिन बॉश संग 1 रन की साझेदारी की। जल्द दो विकेट गिरने के बाद डेवाल्ड ब्रेविस ने कगिसो रबाडा के साथ 7वें विकेट के लिए 11 गेंद पर 21 रन की साझेदारी कर टीम के स्कोर को 218 रन तक पहुंचाया। कगिसो रबाडा इनिंग की आखिरी गेंद पर 5 रन बनाकर आउट हुए। डेवाल्ड ब्रेविस 56 गेंद में 12 चौके और 8 छक्के संग 125 रन बनाकर नाबाद रहे, जोकि टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका की ओर से सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर भी है।
ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बेन ड्वारशुइस और ग्लेन मैक्सवेल ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि एडम जाम्पा और जोश हेजलवुड ने 1-1 विकेट चटकाए।