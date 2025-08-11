DPL 2025: आखिरी ओवर में हैट्रिक लेकर रचा इतिहास.. फिर लुटाए रन और अपनी टीम को जीत नहीं दिला सका गेंदबाज

DPL 2025: दिल्ली प्रीमियर लीग-2025 का 18वां मैच साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स और न्यू दिल्ली टाइगर्स के बीच खेला गया। इस मुकाबले में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने न्यू दिल्ली टाइगर्स को तीन विकेट से हराया। वहीं इस मैच में न्यू दिल्ली टाइगर्स के स्टार स्पिनर राहुल चौधरी ने आखिरी ओवर में कमाल का प्रदर्शन करते हुए हैट्रिक पूरा किया, लेकिन अगली दो गेंदों पर नियंत्रण नहीं रख सके, लिहाजा उनकी टीम न्यू दिल्ली टाइगर्स को शिकस्त का सामना करना पड़ा।
दरअसल, टॉस हारकर बल्लेबाजी के लिए उतरी न्यू दिल्ली टाइगर्स ने निर्धारित 20 ओवर में ध्रुव कौशिक (65 रन, 41 गेंद) और दीपक पूनिया (54 रन, 24 गेंद) के अर्द्धशतकों से 9 विकेट पर 196 रन बनाए। जवाब में 197 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने 19 ओवर में 4 विकेट पर 185 रन बना लिए थे। अब साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स को जीत के लिए आखिरी ओवर में 12 रन की दरकार थी। न्यू दिल्ली टाइगर्स के कप्तान हिम्मत सिंह ने आखिरी ओवर के लिए गेंद राहुल चौधरी को थमाई। उन्होंने आखिरी ओवर की पहली गेंद पर अनमोल शर्मा (79 रन, 52 गेंद), दूसरी गेंद पर सुमित माथुर (0) और तीसरी गेंद पर गुलजार संधू (0) को पवेलियन की राह दिखाकर हैट्रिक पूरी की। यह दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 की पहली हैट्रिक है।
हालांकि इसके बाद राहुल चौधरी अगली दो गेंदों पर नियंत्रण नहीं रख सके। चौथी गेंद वाइड चली गई और चौका मिला। इसके बाद अभिषेक खंडेलवाल ने राहुल चौधरी की चौथी गेंद को मिड विकेट की तरफ खेलकर 2 रन लिए। इसके बाद स्ट्राइक पर मौजूद अभिषेक ने राहुल चौधरी की 5वीं गेंद पर छक्का जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 198/7 रन तक पहुंचाया और साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स को 3 विकेट से जीत दिला दी।