DPL 2025: आखिरी ओवर में हैट्रिक लेकर रचा इतिहास.. फिर लुटाए रन और अपनी टीम को जीत नहीं दिला सका गेंदबाज

दरअसल, टॉस हारकर बल्लेबाजी के लिए उतरी न्यू दिल्ली टाइगर्स ने निर्धारित 20 ओवर में ध्रुव कौशिक (65 रन, 41 गेंद) और दीपक पूनिया (54 रन, 24 गेंद) के अर्द्धशतकों से 9 विकेट पर 196 रन बनाए। जवाब में 197 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने 19 ओवर में 4 विकेट पर 185 रन बना लिए थे। अब साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स को जीत के लिए आखिरी ओवर में 12 रन की दरकार थी। न्यू दिल्ली टाइगर्स के कप्तान हिम्मत सिंह ने आखिरी ओवर के लिए गेंद राहुल चौधरी को थमाई। उन्होंने आखिरी ओवर की पहली गेंद पर अनमोल शर्मा (79 रन, 52 गेंद), दूसरी गेंद पर सुमित माथुर (0) और तीसरी गेंद पर गुलजार संधू (0) को पवेलियन की राह दिखाकर हैट्रिक पूरी की। यह दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 की पहली हैट्रिक है।