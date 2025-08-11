11 अगस्त 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

DPL 2025: आखिरी ओवर में हैट्रिक लेकर रचा इतिहास.. फिर लुटाए रन और अपनी टीम को जीत नहीं दिला सका गेंदबाज

DPL 2025: साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने सोमवार को 18वें मैच में न्यू दिल्ली टाइगर्स को तीन विकेट से हराया।

भारत

Satya Brat Tripathi

Aug 11, 2025

Rahul Chaudhary
DPL 2025: न्यू दिल्ली टाइगर्स के गेंदबाज राहुल चौधरी ने आखिरी ओवर में हैट्रिक पूरी करने के बाद खुशी से झूमते हुए। (Photo Credit - DPL @X)

DPL 2025: दिल्ली प्रीमियर लीग-2025 का 18वां मैच साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स और न्यू दिल्ली टाइगर्स के बीच खेला गया। इस मुकाबले में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने न्यू दिल्ली टाइगर्स को तीन विकेट से हराया। वहीं इस मैच में न्यू दिल्ली टाइगर्स के स्टार स्पिनर राहुल चौधरी ने आखिरी ओवर में कमाल का प्रदर्शन करते हुए हैट्रिक पूरा किया, लेकिन अगली दो गेंदों पर नियंत्रण नहीं रख सके, लिहाजा उनकी टीम न्यू दिल्ली टाइगर्स को शिकस्त का सामना करना पड़ा।

दरअसल, टॉस हारकर बल्लेबाजी के लिए उतरी न्यू दिल्ली टाइगर्स ने निर्धारित 20 ओवर में ध्रुव कौशिक (65 रन, 41 गेंद) और दीपक पूनिया (54 रन, 24 गेंद) के अर्द्धशतकों से 9 विकेट पर 196 रन बनाए। जवाब में 197 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने 19 ओवर में 4 विकेट पर 185 रन बना लिए थे। अब साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स को जीत के लिए आखिरी ओवर में 12 रन की दरकार थी। न्यू दिल्ली टाइगर्स के कप्तान हिम्मत सिंह ने आखिरी ओवर के लिए गेंद राहुल चौधरी को थमाई। उन्होंने आखिरी ओवर की पहली गेंद पर अनमोल शर्मा (79 रन, 52 गेंद), दूसरी गेंद पर सुमित माथुर (0) और तीसरी गेंद पर गुलजार संधू (0) को पवेलियन की राह दिखाकर हैट्रिक पूरी की। यह दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 की पहली हैट्रिक है।

ये भी पढ़ें

AUS vs SA, 2nd T20 Match Preview: ऑस्ट्रेलिया सीरीज पर जमाएगा कब्जा या साउथ अफ्रीका करेगा पलटवार?
क्रिकेट
Kwena Maphaka

20वें ओवर की दो गेंदों में पलटी कहानी

हालांकि इसके बाद राहुल चौधरी अगली दो गेंदों पर नियंत्रण नहीं रख सके। चौथी गेंद वाइड चली गई और चौका मिला। इसके बाद अभिषेक खंडेलवाल ने राहुल चौधरी की चौथी गेंद को मिड विकेट की तरफ खेलकर 2 रन लिए। इसके बाद स्ट्राइक पर मौजूद अभिषेक ने राहुल चौधरी की 5वीं गेंद पर छक्का जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 198/7 रन तक पहुंचाया और साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स को 3 विकेट से जीत दिला दी।

ये भी पढ़ें

‘परिस्थिति के अनुसार खेलें, उम्मीदों के अनुसार नहीं’ वर्ल्ड कप से पहले युवराज सिंह की भारतीय टीम को सलाह
क्रिकेट
ICC Women’s ODI World Cup trophy launch event

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

11 Aug 2025 11:07 pm

Published on:

11 Aug 2025 11:05 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / DPL 2025: आखिरी ओवर में हैट्रिक लेकर रचा इतिहास.. फिर लुटाए रन और अपनी टीम को जीत नहीं दिला सका गेंदबाज

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.