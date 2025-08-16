AUS vs SA, 3rd T20: ब्लैक आर्मबैंड्स बांधकर क्यों खेल रहे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर?

AUS vs SA, 3rd T20: ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच शनिवार को तीन मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला केर्न्स के कैज़ली स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान और कोच बॉब सिम्पसन श्रद्धांजलि देने के लिए मिचेल मार्श की अगुवाई में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर काली पट्टी बांधकर मैदान पर खेलने के लिए उतरे। मुकाबला शुरू होने से पहले ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के क्रिकेटरों ने एक मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी।
पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान बॉब सिम्पसन का शनिवार को 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 1957 से 1978 तक 69 टेस्ट मैच की 111 इनिंग्स में 46.81 की औसत से कुल 4869 रन बनाए, जिसमें 10 शतक और 27 अर्द्धशतक शामिल थे। टेस्ट क्रिकेट में उनका सर्वोच्च स्कोर 311 रन है। उन्होंने 110 कैच लपके हैं और 42.26 के औसत से कुल 71 विकेट चटकाए हैं, जिसमें दो बार पांच विकेट लेने का कारनामा किया और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/57 का रहा।
बॉब सिम्पसन ने संन्यास के 10 साल बाद 41 वर्ष की उम्र में टीम की बागडोर संभाली थी। यह 1977-78 की बात है जब कैरी पैकर के वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट के कारण कई प्रमुख ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी अनुपलब्ध थे। सिम्पसन को टीम को संभालने और कप्तानी करने के लिए वापस बुलाया गया था, जिसमें कई स्थापित खिलाड़ियों से रहित टीम की कप्तानी करके भारत पर 3-2 की घरेलू जीत और वेस्टइंडीज के कठिन दौरा शामिल था।
1986 से 1996 तक राष्ट्रीय कोच के रूप में बॉब सिम्पसन ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की किस्मत को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी कोचिंग में ऑस्ट्रेलिया ने 1987 विश्व कप में जीत, 1989 में इंग्लैंड में एशेज सीरीज की जीत और 1995 में वेस्टइंडीज पर विदेशी सरजमीं पर जीत शामिल थी।