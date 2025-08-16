AUS vs SA, 3rd T20: ब्लैक आर्मबैंड्स बांधकर क्यों खेल रहे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर?

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान बॉब सिम्पसन का शनिवार को 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 1957 से 1978 तक 69 टेस्ट मैच की 111 इनिंग्स में 46.81 की औसत से कुल 4869 रन बनाए, जिसमें 10 शतक और 27 अर्द्धशतक शामिल थे। टेस्ट क्रिकेट में उनका सर्वोच्च स्कोर 311 रन है। उन्होंने 110 कैच लपके हैं और 42.26 के औसत से कुल 71 विकेट चटकाए हैं, जिसमें दो बार पांच विकेट लेने का कारनामा किया और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/57 का रहा।