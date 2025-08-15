AUS vs SA 3rd T20: बस ऐसा करते ही ग्लेन मैक्सवेल टी-20 के ‘खास क्लब’ में हो जाएंगे शामिल

AUS vs SA 3rd T20: ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच चल रही तीन टी-20 मैचों की सीरीज का आखिरी मैच शनिवार को खेला जाएगा। दोनों टीमें 1-1 मैच जीत चुकी हैं। ऐसे में ये निर्णायक मैच है। इस मैच में ग्लेन मैक्सवेल (Glenn Maxwell) पर नजर रहेगी। वह एक खास उपलब्धि हासिल कर सकते हैं।
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शनिवार को होने वाले तीसरे टी20 में ग्लेन मैक्सवेल की गेंदबाजी पर नजर रहेगी। उनकी स्पिन गेंदबाजी मैच का रुख ऑस्ट्रेलिया की तरफ मोड़ सकती है। अगर तीसरे टी-20 में मैक्सवेल एक विकेट लेने में कामयाब हो जाते हैं, तो उनके कुल 50 विकेट हो जाएंगे। टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 50 विकेट लेने और 2500 या उससे अधिक रन बनाने वाले वह दुनिया के चौथे खिलाड़ी बन जाएंगे।
ग्लेन मैक्सवेल ने अब तक 123 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 5 शतक और 11 अर्द्धशतक लगाते हुए 2,771 रन बनाए हैं और 49 विकेट लिए हैं। अंतरराष्ट्रीय T-20 में जिन खिलाड़ियों ने अब तक 50 विकेट और 2,500 या उससे अधिक रन बनाए हैं, वे हैं शाकिब अल हसन, मोहम्मद हफीज और वीरनदीप सिंह।
बांग्लादेश के पूर्व कप्तान शाकिब अल हसन ने 2006 से 2024 के बीच 129 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 2,551 रन बनाए हैं और 149 विकेट लिए हैं। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मोहम्मद हफीज भी टी20 फॉर्मेट के बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं। 2006 से 2021 के बीच 119 मैचों में 2,514 रन बनाने के साथ ही उन्होंने 61 विकेट लिए।
तीसरे नंबर पर मलेशिया के वीरनदीप सिंह हैं। 2019 से 2025 के बीच में खेले 102 मैचों में 3,013 रन बनाने के साथ ही वह 97 विकेट ले चुके हैं।
ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच शनिवार को होने वाले मैच के बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है। सीरीज का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया ने टिम डेविड के विस्फोटक अर्द्धशतक के दम पर जीता था। दक्षिण अफ्रीका के लिए दूसरे मैच में डेवाल्ड ब्रेविस ने विस्फोटक शतक लगाया और टीम को जीत दिलाते हुए सीरीज को 1-1 से बराबर कर दिया। ऐसे में तीसरे और निर्णायक मैच में इन दोनों के प्रदर्शन पर भी नजर रहेगी।