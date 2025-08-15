AUS vs SA 3rd T20: बस ऐसा करते ही ग्लेन मैक्सवेल टी-20 के ‘खास क्लब’ में हो जाएंगे शामिल

ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच शनिवार को होने वाले मैच के बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है। सीरीज का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया ने टिम डेविड के विस्फोटक अर्द्धशतक के दम पर जीता था। दक्षिण अफ्रीका के लिए दूसरे मैच में डेवाल्ड ब्रेविस ने विस्फोटक शतक लगाया और टीम को जीत दिलाते हुए सीरीज को 1-1 से बराबर कर दिया। ऐसे में तीसरे और निर्णायक मैच में इन दोनों के प्रदर्शन पर भी नजर रहेगी।