आयरलैंड ने टी-20 वर्ल्ड कप यूरोपियन क्वालीफायर के लिए किया टीम का ऐलान, गैबी लुईस को बनाया कप्तान

Cricket Ireland: टी20 महिला वर्ल्ड कप यूरोपियन क्वालीफायर के लिए गैबी लुईस को आयरलैंड की महिला क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया है।

भारत

Satya Brat Tripathi

Aug 13, 2025

Ireland Women Cricketer
आयरलैंड ने टी20 वर्ल्ड कप यूरोपियन क्वालीफायर के लिए 14 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है (Photo Credit - IANS)

ICC Women’s T20 World Cup European Qualifier: आयरलैंड ने टी20 महिला वर्ल्ड कप यूरोपियन क्वालीफायर के लिए 14 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है। यह क्वालीफायर इसी साल 20-27 अगस्त तक नीदरलैंड में आयोजित होगा। 24 वर्षीय गैबी लुईस को टीम की कमान सौंपी गई है। गैबी इस वक्त शानदार फॉर्म में हैं। उन्हें जुलाई 2025 के 'आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ' के लिए नामांकित किया गया था। वहीं, बल्ले और गेंद से चमक बिखेरते हुए ओर्ला प्रेंडरगास्ट टूर्नामेंट में टीम की उप-कप्तान होंगी।

आयरलैंड की महिला क्रिकेट टीम 20 अगस्त को जर्मनी से मुकाबले के साथ अपने अभियान की शुरुआत करेगी, जिसके बाद 21 अगस्त को नीदरलैंड के खिलाफ उसका अगला मैच होगा। 23 अगस्त को आयरलैंड ने इटली के विरुद्ध खेलना है, जबकि 24 अगस्त को जर्मनी की टीम उसे चुनौती देगी। 26 अगस्त को आयरलैंड का सामना नीदरलैंड से होगा। इसके बाद 27 अगस्त को इटली की टीम आयरलैंड से भिड़ेगी। आयरलैंड डबल राउंड रॉबिन फॉर्मेट में मेजबान नीदरलैंड, इटली और जर्मनी से भिड़ेगा, जिसमें शीर्ष दो टीमें ग्लोबल क्वालीफायर में आगे बढ़ेंगी।

टी20 विश्व कप के लिए ग्लोबल क्वालीफायर में दस टीमें शामिल होंगी। इनमें बांग्लादेश और स्कॉटलैंड आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 से स्वतः प्रवेश पा चुकी हैं, जबकि थाईलैंड और नेपाल (एशिया), यूएसए (अमेरिका), अफ्रीका और यूरोप से दो-दो टीमें, और पूर्वी एशिया-प्रशांत क्षेत्र से एक टीम इसमें शामिल है। ग्लोबल क्वालीफायर में पहुंचने के बाद, टीमें पांच-पांच के दो ग्रुप में खेलेंगी। इसके बाद सुपर सिक्स चरण और फाइनल होगा, जिसमें इस प्रतिष्ठित आईसीसी आयोजन में स्थान दांव पर होंगे।

Corbin Bosch

आयरलैंड की महिला क्रिकेट टीम: गैबी लुईस (कप्तान), एवा कैनिंग, क्रिस्टीना कोल्टर रीली, अलाना डेलजेल, लौरा डेलानी, एमी हंटर, आर्लेन केली, जेन मगुइरे, लारा मैकब्राइड, कारा मरे, लिआ पॉल, ओरला प्रेंडरगैस्ट, फ्रेया सार्जेंट और रेबेका स्टोकेल।

13 Aug 2025 09:09 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / आयरलैंड ने टी-20 वर्ल्ड कप यूरोपियन क्वालीफायर के लिए किया टीम का ऐलान, गैबी लुईस को बनाया कप्तान

