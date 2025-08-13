आयरलैंड ने टी-20 वर्ल्ड कप यूरोपियन क्वालीफायर के लिए किया टीम का ऐलान, गैबी लुईस को बनाया कप्तान

आयरलैंड की महिला क्रिकेट टीम 20 अगस्त को जर्मनी से मुकाबले के साथ अपने अभियान की शुरुआत करेगी, जिसके बाद 21 अगस्त को नीदरलैंड के खिलाफ उसका अगला मैच होगा। 23 अगस्त को आयरलैंड ने इटली के विरुद्ध खेलना है, जबकि 24 अगस्त को जर्मनी की टीम उसे चुनौती देगी। 26 अगस्त को आयरलैंड का सामना नीदरलैंड से होगा। इसके बाद 27 अगस्त को इटली की टीम आयरलैंड से भिड़ेगी। आयरलैंड डबल राउंड रॉबिन फॉर्मेट में मेजबान नीदरलैंड, इटली और जर्मनी से भिड़ेगा, जिसमें शीर्ष दो टीमें ग्लोबल क्वालीफायर में आगे बढ़ेंगी।