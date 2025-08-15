Patrika LogoSwitch to English

क्रिकेट

साउथ अफ्रीका जीतेगी सीरीज या ऑस्ट्रेलिया करेगी पलटवार? जानें कब और कहां देखें निर्णायक मुकाबला

AUS vs SA 3rd T20 Live Streaming: साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 टी20 मैचों की सीरीज का निर्णायक मुकाबला केर्न्स के कैजलिस स्टेडियम में खेला जाएगा। अब तक खेले गए दोनों मुकाबलों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों को जीत मिली है।

भारत

Vivek Kumar Singh

Aug 15, 2025

Mitchell Marsh and Aiden Markram with T20 Trophy
टी20 ट्रॉफी के साथ मिलेच मार्श और एडेन मार्करम (फोटो-CricketAustralia)

AUS vs SA 3rd T20 Live Telecast: ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेली जा रही तीन मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला केर्न्स में खेला जाएगा। पहले मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 17 रन से हार का सामना करना पड़ा था लेकिन दूसरे मुकाबले में प्रोटियाज टीम के बल्लेबाजों ने जमकर रन बरसाए और बाद में गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को लक्ष्य से 53 रन पहले ही ढेर कर दिया। अब तीसरा मुकाबला जीतने वाली टीम सीरीज अपने नाम कर लेगी। दोनों टीमों के बीच निर्णायक मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है और इस मैच को भारत में टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देखा जा सकता है।

दूसरे टी20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और 56 गेंदों में 12 चौके और 8 छक्कों की मदद से 125 रन कूट डाले। हालांकि चिंता की बात ये रही कि अन्य बल्लेबाज ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाए। टॉप 3 बल्लेबाजों में से कोई भी 20 के आंकड़े को भी नहीं छू सका। स्टब्स ने 22 गेंदों में 31 रन बनाए। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया के लिए टिम डेविड ने अर्धशतकीय पारी खेली लेकिन दूसरे बल्लेबाजों से साथ नहीं मिला।

AUS vs SA 3rd T20 कहां देखें लाइव

साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा मुकाबला 16 अगस्त को खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 2.45 बजे से खेला जाएगा। इस मैच को भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क्स और जियोहॉटस्टार पर लाइव देखा जा सकता है।

साउथ अफ्रीका की टी20 टीम

एडेन मार्करम (कप्तान), रायन रिकल्टन (विकेटकीपर), रासी वैन डेर डूसन, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, कॉर्बिन बॉश, कगिसो रबाडा, नकाबायोमजी पीटर, क्वेना मफाका, लुंगी एनगिडी, जॉर्ज लिंडे, सेनुरन मुथुसामी, प्रेनेलन सुब्रायन और नंद्रे बर्गर।

ऑस्ट्रेलिया की टी20 टीम

ट्रैविस हेड, मिचेल मार्श (कप्तान), कैमरून ग्रीन, टिम डेविड, ग्लेन मैक्सवेल, मिचेल ओवेन, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), बेन ड्वार्शुइस, सीन एबॉट, एडम ज़म्पा, जोश हेज़लवुड, जोश इंगलिस, नाथन एलिस, मैथ्यू शॉर्ट, आरोन हार्डी और मैथ्यू कुहनेमन

