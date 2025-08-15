साउथ अफ्रीका जीतेगी सीरीज या ऑस्ट्रेलिया करेगी पलटवार? जानें कब और कहां देखें निर्णायक मुकाबला

AUS vs SA 3rd T20 Live Telecast: ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेली जा रही तीन मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला केर्न्स में खेला जाएगा। पहले मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 17 रन से हार का सामना करना पड़ा था लेकिन दूसरे मुकाबले में प्रोटियाज टीम के बल्लेबाजों ने जमकर रन बरसाए और बाद में गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को लक्ष्य से 53 रन पहले ही ढेर कर दिया। अब तीसरा मुकाबला जीतने वाली टीम सीरीज अपने नाम कर लेगी। दोनों टीमों के बीच निर्णायक मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है और इस मैच को भारत में टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देखा जा सकता है।