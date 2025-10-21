इंग्लैंड से भिड़ंत से पहले ऑस्ट्रेलिया को तगड़ा झटका, चोट के कारण धाकड़ बल्लेबाज हुईं टीम से बाहर

एलीसा हीली, ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर (Photo - IANS)
AUS-W vs ENG-W, ICC Women's ODI World Cup 2025: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का 23वां मुकाबला इंदौर में बुधवार को भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा। इस मुकाबले से पहले ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम तगड़ा झटका लगा है। दरअसल, ऑस्ट्रेलिया की नियमित कप्तान एलिसा हीली कॉफ इंजरी की वजह से इंग्लैंड के खिलाफ 22 अक्टूबर को नहीं खेल सकेंगी।
ऑस्ट्रेलिया की 35 वर्षीय धाकड़ बल्लेबाज एलिसा हीली शनिवार को ट्रेनिंग सेशन के दौरान चोटिल हो गईं। मौजूदा आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के अब तक चार मुकाबलों में उन्होंने 131.25 की स्ट्राइक और 98.00 की औसत से कुल 294 रन बनाए हैं, जिसमें दो शतक भी शामिल हैं। वह टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं। इस लिहाज से उनका चोटिल होना ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है।
एलीसा हीली की अनुपस्थिति में तहलिया मैक्ग्रा के हाथों में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की बागडोर होगी, जबकि बेथ मूनी विकेट-कीपर की जिम्मेदारी संभालेंगी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इस बात की पुष्टि की है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ 25 अक्टूबर को टीम के आखिरी ग्रुप मुकाबले से पहले एलीसा हीली की फिटनेस का फिर से आकलन किया जाएगा।
ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका ने आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने टूर्नामेंट के 5 मैच में 9-9 अंक लेकर रन रेट के आधार पर क्रमशः पहले और दूसरे नंबर पर हैं, जबकि साउथ अफ्रीका इतने ही मैच में 8 अंक के साथ तीसरे नंबर पर है। अब तीनों टीमों के बीच पॉइंट टेबल में नंबर-1 पर पहुंचने की रेस है।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग
Women's World Cup 2025