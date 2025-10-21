इंग्लैंड से भिड़ंत से पहले ऑस्ट्रेलिया को तगड़ा झटका, चोट के कारण धाकड़ बल्लेबाज हुईं टीम से बाहर

ऑस्ट्रेलिया की 35 वर्षीय धाकड़ बल्लेबाज एलिसा हीली शनिवार को ट्रेनिंग सेशन के दौरान चोटिल हो गईं। मौजूदा आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के अब तक चार मुकाबलों में उन्होंने 131.25 की स्ट्राइक और 98.00 की औसत से कुल 294 रन बनाए हैं, जिसमें दो शतक भी शामिल हैं। वह टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं। इस लिहाज से उनका चोटिल होना ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है।