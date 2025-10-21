Patrika LogoSwitch to English

IND vs AUS 2nd ODI: दूसरे वनडे के लिए एडिलेड पहुंची भारतीय टीम का जोरदार स्वागत, BCCI ने शेयर किया ये वीडियो

India vs Australia 2nd ODI: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा वनडे मुकाबले के लिए भारतीय टीम एडिलेड पहुंच चुकी है। जहां एयरपोर्ट पर फैंस ने अपने पसंदीदा प्‍लेयर्स का जोरदार स्‍वागत किया। बीसीसीआई ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है।

भारत

lokesh verma

Oct 21, 2025

India vs Australia 2nd ODI

एडिलेड में फैन को ऑटोग्राफ देते विराट कोहली। (फोटो सोर्स: वीडियो स्‍क्रीन शॉट)

India vs Australia 2nd ODI: शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इंडिया पर्थ वनडे हारने के बाद तीन मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में कमबैक के इरादे से एडिलेड पहुंच गई है। जहां एयपोर्ट पर पहले से ही मौजूद फैंस ने सभी खिलाडि़यों का जोरदार स्‍वागत किया। भारतीय प्‍लेयर्स ने भी क्रिकेट फैंस को निराश नहीं करते हुए उन्‍हें ऑटोग्राफ दिए और सेल्‍फी भी खिंचवाई। बता दें कि भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मैच गुरुवार 23 अक्‍टूबर को खेला जाएगा।

लटके हुए नजर आए कुछ प्‍लेयर्स के चेहरे

बीसीसीआई ने अपने एक्‍स अकाउंट से वीडियो शेयर करते हुए जानकारी दी है कि दूसरे वनडे के लिए दिवाली के अगले दिन भारतीय टीम एडिलेड पहुंच चुकी है। क्रिकेट फैंस को टीम के आने की जानकारी शायद पहले ही मिल गई थी, जिस वजह से एयरपोर्ट पर काफी फैंस जुट गए थे। इस दौरान अधिकतर खिलाड़ी खुश नजर आए तो कुछ के चेहरे पर्थ की हार के चलते लटके हुए थे। हालांकि फैंस को देखते ही सभी ने खुशी-खुशी ऑटोग्राफ और सेल्‍फी खिंचवाई।

पर्थ में मिली थी एकतरफा हार

बता दें कि पर्थ में खेले गए बारिश बाधित पहले मुकाबले में भारत को सात विकेट से एकतरफा हार का सामना करना पड़ा था। उस हार के चलते भारतीय टीम तीन मैचों की सीरीज में 0-1 से पिछड़ गई है। हालांकि फैंस को अभी भी टीम इंडिया से पूरी उम्‍मीद है कि वह ऐडिलेड में कमबैक करेगी। इसी वजह से फैंस ने अपने चहेतों का भव्‍य स्‍वागत किया।

रोहित-विराट से रहेंगी उम्मीदें

रोहित शर्मा और विराट कोहली की क्रिकेट के मैदान पर चैंपियंस ट्रॉफी के बाद वापसी हुई थी, लेकिन दोनों स्‍टार खिलाड़ी बल्‍ले से कोई कमाल नहीं कर पाए। रोहित शर्मा 8 तो विराट कोहली बगैर खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। शायद इसकी वजह बारिश को भी माना जा सकता है, क्‍योंकि गेंद काफी स्विंग ले रही थी। अब दूसरे वनडे में टीम इंडिया को रोहित-विराट से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी।

