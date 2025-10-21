IND vs AUS 2nd ODI: दूसरे वनडे के लिए एडिलेड पहुंची भारतीय टीम का जोरदार स्वागत, BCCI ने शेयर किया ये वीडियो

India vs Australia 2nd ODI: शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इंडिया पर्थ वनडे हारने के बाद तीन मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में कमबैक के इरादे से एडिलेड पहुंच गई है। जहां एयपोर्ट पर पहले से ही मौजूद फैंस ने सभी खिलाडि़यों का जोरदार स्‍वागत किया। भारतीय प्‍लेयर्स ने भी क्रिकेट फैंस को निराश नहीं करते हुए उन्‍हें ऑटोग्राफ दिए और सेल्‍फी भी खिंचवाई। बता दें कि भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मैच गुरुवार 23 अक्‍टूबर को खेला जाएगा।