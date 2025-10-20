रोहित शर्मा नीतीश रेड्डी को डेब्यू कैप सौंपते समय हो गए थे भावुक, BCCI ने शेयर किया ये वीडियो

Rohit Sharma on Nitish Reddy ODI debut: ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर ने भारत के लिए अपना वनडे इंटरनेशनल डेब्‍यू किया। मैच से पहले पूर्व भारतीय कप्‍तान रोहित शर्मा ने उन्‍हें वनडे डेब्‍यू कैप नंबर 260 सौंपी। रोहित शर्मा ने नीतीश कुमार रेड्डी को उनके वनडे डेब्यू कैप से सम्मानित करते हुए उनके लिए एक भावुक बयान दिया। रोहित शर्मा ने कहा कि उन्‍हें विश्वास कि जैसे-जैसे वह अपने क्रिकेट करियर में आगे बढ़ेंगे, वह सभी फॉर्मेट में महान खिलाड़ी बनेंगे। ज्ञात हो कि पिछले साल पर्थ में इसी मैदान पर नीतीश ने भारतीय टेस्ट टीम में डेब्‍यू भी किया था।