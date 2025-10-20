Patrika LogoSwitch to English

रोहित शर्मा नीतीश रेड्डी को डेब्यू कैप सौंपते समय हो गए थे भावुक, BCCI ने शेयर किया ये वीडियो

Rohit Sharma on Nitish Reddy ODI debut: ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में नीतीश कुमार रेड्डी ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्‍यू किया। नीतीश को डेब्‍यू कैप सौंपते समय पूर्व भारतीय कप्‍तान रोहित शर्मा ने भावुक बयान दिया। इसका वीडियो BCCI ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है।

2 min read

भारत

image

lokesh verma

Oct 20, 2025

Rohit Sharma on Nitish Reddy ODI debut

नीतीश रेड्डी को वनडे डेब्‍यू कैप सौंपते पूर्व भारतीय कप्‍तान रोहित शर्मा। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCI)

Rohit Sharma on Nitish Reddy ODI debut: ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर ने भारत के लिए अपना वनडे इंटरनेशनल डेब्‍यू किया। मैच से पहले पूर्व भारतीय कप्‍तान रोहित शर्मा ने उन्‍हें वनडे डेब्‍यू कैप नंबर 260 सौंपी। रोहित शर्मा ने नीतीश कुमार रेड्डी को उनके वनडे डेब्यू कैप से सम्मानित करते हुए उनके लिए एक भावुक बयान दिया। रोहित शर्मा ने कहा कि उन्‍हें विश्वास कि जैसे-जैसे वह अपने क्रिकेट करियर में आगे बढ़ेंगे, वह सभी फॉर्मेट में महान खिलाड़ी बनेंगे। ज्ञात हो कि पिछले साल पर्थ में इसी मैदान पर नीतीश ने भारतीय टेस्ट टीम में डेब्‍यू भी किया था।

'मुझे 110 प्रतिशत यकीन है...'

नीतीश रेड्डी को डेब्‍यू कैप सौंपते हुए और उनके रवैये की प्रशंसा करते हुए रोहित शर्मा ने कहा कि कैप नंबर 260, नीतीश रेड्डी, क्लब में आपका स्वागत है। आपके करियर की शुरुआत शानदार रही और यह सिर्फ इसलिए है, क्योंकि आप खेल को कैसे खेलना चाहते हैं और आपका रवैया। मुझे 110 प्रतिशत यकीन है कि इसी रवैये के साथ आप भारतीय टीम में काफी आगे बढ़ेंगे, आप सभी फॉर्मेट में एक महान खिलाड़ी बनेंगे।

शानदार करियर के लिए दी शुभकामनाएं

रोहित शर्मा ने नीतीश के पिछले बयान को याद करते हुए कहा कि आपने कल अपने भाषण में कहा था कि आप हर जगह मौजूद रहना चाहते हैं और हम सभी चाहते हैं कि आप वहीं रहें। इसलिए शुभकामनाएं। हर कोई आपका समर्थन करने और आपका करियर शानदार बनाने के लिए मौजूद रहेगा।

एक नजर मैच पर

बता दें कि नीतीश रेड्डी का डेब्यू यादगार नहीं रहा, क्योंकि भारतीय टीम ने पर्थ में वनडे सीरीज का पहला मैच गंवा दिया। मैदान पर लगातार बारिश के कारण 50 ओवर के मैच को 26 ओवर प्रति पारी का कर दिया गया था और पहली पारी में लगातार देरी के कारण भारत को पहले बल्लेबाजी में लय हासिल करने में संघर्ष करना पड़ा।

भारतीय टीम बारिश के चलते निर्धारित 26 ओवरों में 136/9 रन ही बना सकी। इसके बाद ऑस्‍ट्रेलिया को डकवर्थ लुईस नियम के तहत 131 रन का लक्ष्‍य मिला, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने तीन विकेट खोकर 21.1 ओवर में आसानी से हासिल कर लिया। इसके साथ ही ऑस्‍ट्रेलिया ने अब तीन मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है।

Published on:

20 Oct 2025 01:38 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / रोहित शर्मा नीतीश रेड्डी को डेब्यू कैप सौंपते समय हो गए थे भावुक, BCCI ने शेयर किया ये वीडियो

