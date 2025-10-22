AUS-W vs ENG-W: टैमी ब्यूमोंट का अर्द्धशतक, क्या इंग्लैंड को हराकर ऑस्ट्रेलिया पहुंच पाएगी टॉप पर?

इंग्लैंड के लिए पारी की शुरुआत एमी जोंस और टैमी ब्यूमोंट ने की। दोनों ने पहले विकेट के लिए 9 ओवर में 55 रन की साझेदारी की। जोंस 18 रन बनाकर आउट हुई। इसके बाद ब्यूमोंट ने दूसरे विकेट के लिए हीथर नाइट 20 के साथ 35 रन जोड़े। कप्तान नेट साइवर ब्रंट महज 7 रन बनाकर आउट हो गई। इसके बाद ब्यूमोंट ने चौथे विकेट के लिए सोफिया डंकले के साथ 42 रन जोड़े। ब्यूमोंट चौथे विकेट के रूप में आउट हुईं। उन्होंने 105 गेंद पर 1 छक्का और 10 चौकों की मदद से 78 रन की पारी खेली। एलिस कैप्से (38) और चार्लोट डीन (26) की बदौलत इंग्लैंड ने 50 ओवर में 9 विकेट पर 244 रन बनाए।