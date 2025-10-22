AUS-W vs ENG-W: टैमी ब्यूमोंट का अर्द्धशतक, क्या इंग्लैंड को हराकर ऑस्ट्रेलिया पहुंच पाएगी टॉप पर?

इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम (Photo Credit - IANS)
AUS-W vs ENG-W: आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 (ICC Women's ODI World Cup 2025) का 23वां मैच इंदौर के होलकर स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट के नुकसान पर 244 रन बनाए हैं।
इंग्लैंड के लिए पारी की शुरुआत एमी जोंस और टैमी ब्यूमोंट ने की। दोनों ने पहले विकेट के लिए 9 ओवर में 55 रन की साझेदारी की। जोंस 18 रन बनाकर आउट हुई। इसके बाद ब्यूमोंट ने दूसरे विकेट के लिए हीथर नाइट 20 के साथ 35 रन जोड़े। कप्तान नेट साइवर ब्रंट महज 7 रन बनाकर आउट हो गई। इसके बाद ब्यूमोंट ने चौथे विकेट के लिए सोफिया डंकले के साथ 42 रन जोड़े। ब्यूमोंट चौथे विकेट के रूप में आउट हुईं। उन्होंने 105 गेंद पर 1 छक्का और 10 चौकों की मदद से 78 रन की पारी खेली। एलिस कैप्से (38) और चार्लोट डीन (26) की बदौलत इंग्लैंड ने 50 ओवर में 9 विकेट पर 244 रन बनाए।
ऑस्ट्रेलिया के लिए गेंदबाजी में श्रेष्ठ प्रदर्शन एनाबेल सदरलैंड का रहा। एनाबेल ने 10 ओवर में 60 रन देकर 3 विकेट लिए। सोफी मोलेनिक्स और एशले गार्डनर ने 2-2 विकेट लिए। 1 विकेट अलाना किंग को मिला।
ऑस्ट्रेलिया का विश्व कप में शानदार सफर रहा है। टीम की बल्लेबाजी बेहद मजबूत दिखी है। भारत के खिलाफ 331 रन का लक्ष्य इसी विश्व कप में हासिल कर ऑस्ट्रेलिया ने इतिहास रचा था। ऐसे में 245 का लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। देखना होगा इंग्लैंड गेंदबाजी में कैसा प्रदर्शन करती है। अगर इंग्लैंड शुरुआती 10 ओवरों में 3 से 4 विकेट लेने में कामयाब होती है, तो मैच उसके पक्ष में जा सकता है।
बता दें कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों टीमें सेमीफाइनल में जगह बना चुकी हैं। इस मैच से पहले दोनों टीमों ने अपने 5-5 मैचों में 4-4 जीत दर्ज की है। वहीं 1-1 मैच बारिश से धुले हैं। दोनों टीमों के पास 9 अंक हैं। जीतने वाली टीम अंकतालिका में शीर्ष पर चली जाएगी। फिलहाल 10 अंक के साथ दक्षिण अफ्रीका शीर्ष पर है।
