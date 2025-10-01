AUS-W vs NZ-W: सोफी डिवाइन की कप्तानी पारी गई बेकार, गार्डनर के शतक से ऑस्ट्रेलिया ने जीत से की शुरुआत

इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था और 49.3 ओवर में सभी विकेट गंवाकर 326 रन बनाए। छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरी एशले गार्डनर ने 77 गेंद पर शतक लगाया था। गार्डनर ने 83 गेंद पर 1 छक्का और 16 चौके लगाते हुए 115 रन की पारी खेली थी। फोएबे लिचफिल्ड ने 31 गेंद पर 2 छक्के और 6 चौके की मदद से 45 रन, किम गार्थ ने 37 गेंद पर 38, एलिस पेरी ने 31 गेंद पर 33 रन और ताहलिया मैक्ग्रा ने 34 गेंद पर 26 रन बनाए थे।