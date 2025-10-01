Patrika LogoSwitch to English

AUS-W vs NZ-W: सोफी डिवाइन की कप्तानी पारी गई बेकार, गार्डनर के शतक से ऑस्ट्रेलिया ने जीत से की शुरुआत

AUS-W vs NZ-W: महिला वनडे विश्व कप 2025 में ऑस्ट्रेलिया से मिले 327 रन के लक्ष्य को हासिल करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम 43.2 ओवर में 237 रन पर सिमट गई।

less than 1 minute read

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 01, 2025

Australia Women

ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम (Photo Credit - IANS)

AUS-W vs NZ-W, ICC Women's ODI World Cup 2025: ऑस्ट्रेलिया ने महिला वनडे विश्व कप 2025 में अपने अभियान की शुरुआत न्यूजीलैंड के खिलाफ बड़ी जीत के साथ की है। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए 327 रन का लक्ष्य दिया था। न्यूजीलैंड 237 रन पर सिमट गई और 89 रन से मैच हार गई।

ऑस्ट्रेलिया से मिले 327 रन के लक्ष्य को हासिल करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम 43.2 ओवर में 237 रन पर सिमट गई। न्यूजीलैंड की तरफ से कप्तान सोफी डिवाइन एकमात्र बल्लेबाज रहीं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का डटकर सामना किया। डिवाइन ने 112 गेंद पर 3 छक्के और 12 चौके लगाते हुए 112 रन की पारी खेली। उन्हें दूसरे किसी भी बल्लेबाज का सहयोग नहीं मिला। ऑस्ट्रेलिया के लिए सोफी मोलिन्यूक्स और एनाबेल सदरलैंड ने 3-3 विकेट लिए। अलाना किंग ने 2 विकेट लिए।

इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था और 49.3 ओवर में सभी विकेट गंवाकर 326 रन बनाए। छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरी एशले गार्डनर ने 77 गेंद पर शतक लगाया था। गार्डनर ने 83 गेंद पर 1 छक्का और 16 चौके लगाते हुए 115 रन की पारी खेली थी। फोएबे लिचफिल्ड ने 31 गेंद पर 2 छक्के और 6 चौके की मदद से 45 रन, किम गार्थ ने 37 गेंद पर 38, एलिस पेरी ने 31 गेंद पर 33 रन और ताहलिया मैक्ग्रा ने 34 गेंद पर 26 रन बनाए थे।

न्यूजीलैंड की तरफ से ली तहुहु सबसे सफल गेंदबाज रहीं। उन्होंने 8 ओवर में 42 रन देकर 3 विकेट लिए। इसके अलावा जेस केर ने 8.3 ओवर में 59 रन देकर 3, अमिलिया केर ने 10 ओवर में 54 रन देकर 2 विकेट लिए। ब्री इलिंग ने 9 ओवर में 75 रन देकर 2 विकेट लिए। इलिंग सबसे महंगी गेंदबाज रहीं।

Updated on:

01 Oct 2025 11:32 pm

Published on:

01 Oct 2025 11:30 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / AUS-W vs NZ-W: सोफी डिवाइन की कप्तानी पारी गई बेकार, गार्डनर के शतक से ऑस्ट्रेलिया ने जीत से की शुरुआत

