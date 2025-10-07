Patrika LogoSwitch to English

Jaipur SMS Fire

भारत के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान, पैट कमिंस समेत 4 खिलाड़ी हुए बाहर

Australia squad announce: भारतीय टीम के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए ऑस्‍ट्रेलिया ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। पैट कमिंस, आरोन हार्डी, मार्नस लाबुशेन और मैथ्यू कुहनेमन को टीम से बाहर रखा गया है। मिचेल मार्श को दोनों ही फॉर्मेट में टीम की कमान सौंपी गई है।

2 min read

भारत

image

lokesh verma

Oct 07, 2025

Australia squad announce

ऑस्‍ट्रेलिया क्रिकेट टीम। (फोटो सोर्स: IANS)

Australia squad announce: क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भारत के विरुद्ध वनडे सीरीज के तीनों मुकाबलों और टी20 सीरीज के शुरुआती दो मैचों के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। दोनों ही फॉर्मेट में मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलियाई टीम की कमान संभालेंगे। वहीं, चोट से उबर रहे पैट कमिंस को टीम में शामिल नहीं किया गया है। ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम में जेवियर बार्टलेट, एलेक्स कैरे, कूपर कोनोली, बेन ड्वार्शिस, ट्रेविस हेड, मिचेल स्टार्क और एडम जांपा जैसे खिलाड़ियों को मौका दिया गया है, जबकि आरोन हार्डी, मार्नस लाबुशेन और मैथ्यू कुहनेमन को इस टीम से बाहर रखा गया है।

एलेक्स कैरी नहीं खेलेंगे शुरुआती मैच

दूसरी ओर शेफील्ड शील्ड मैच के चलते टी20 टीम में विकेटकीपर एलेक्स कैरी शुरुआती मैच नहीं खेल सकेंगे। वहीं, कलाई में फ्रैक्चर के चलते ग्लेन मैक्सवेल इस टीम से बाहर हैं। ऑस्ट्रेलिया ने वनडे विश्व कप 2027 को मद्देनजर रखते हुए मैथ्यू रेनशॉ और मिचेल ओवेन को टीम में शामिल किया है, ताकि ये बल्लेबाज मिडिल ऑर्डर को मजबूती दे सकें।

19 अक्‍टूबर से शुरू होगी ODI सीरीज

चयन समिति के अध्यक्ष जॉर्ज बेली के मुताबिक, टी20 टीम को वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए एक साथ रखा गया है, लेकिन कुछ खिलाड़ी एशेज सीरीज और शेफील्ड शील्ड खेलेंगे, जिसके तहत कैमरून ग्रीन को टी20 टीम में शामिल नहीं किया गया। भारत-ऑस्ट्रेलिया की टीमें 19-25 अक्टूबर के बीच पर्थ, एडिलेड और सिडनी में तीन वनडे मुकाबलों की सीरीज खेलेंगी, जिसके बाद 29 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच कैनबरा, मेलबर्न, होबार्ट, गोल्ड कोस्ट और ब्रिस्बेन में पांच टी20 मुकाबले खेले जाने हैं।

ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम: मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स कैरे, कूपर कोनोली, बेन ड्वार्शिस, नाथन एलिस, कैमरून ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंगलिस, मिचेल ओवेन, मैथ्यू रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल स्टार्क और एडम जांपा।

पहले दो टी20 मुकाबलों के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम: मिचेल मार्श (कप्तान), सीन एबॉट, जेवियर बार्टलेट, टिम डेविड, बेन ड्वार्शिस, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंगलिस, मैथ्यू कुहनेमन, मिचेल ओवेन, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस, एडम जैम्‍पा।

Updated on:

07 Oct 2025 10:06 am

Published on:

07 Oct 2025 10:05 am

Hindi News / Sports / Cricket News / भारत के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान, पैट कमिंस समेत 4 खिलाड़ी हुए बाहर

क्रिकेट

खेल

