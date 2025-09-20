IND vs PAK: क्या पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-4 का मुकाबला नहीं खेलेंगे अक्षर पटेल? भारतीय कोच ने दिया बड़ा अपडेट

Axar Patel Injury Update: ओमान के खिलाफ भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 ग्रुप चरण के आखिरी मैच सिर्फ 21 रनों से जीत दर्ज की थी। अब भारत का अगला मुकाबला सुपर-4 में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्‍तान से है। ऑलराउंडर अक्षर पटेल ओमान के खिलाफ मैच में कैच लेने के प्रयास में अजीब तरह से गिर गए थे, जिससे उनके सिर में चोट लगी गई थी। इस कारण उन्‍हें मैच के बीच मैदान छोड़ना पड़ा था और वह अपने खाते के ओवर भी पूरे नहीं फेंक सके थे। अब सवाल ये है क्‍या अक्षर पाकिस्‍तान के खिलाफ मुकाबले में नहीं खेलेंगे? इस पर फिल्डिंग कोच टी दिलीप ने बड़ा अपडेट दिया है।