IND vs PAK: क्या पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-4 का मुकाबला नहीं खेलेंगे अक्षर पटेल? भारतीय कोच ने दिया बड़ा अपडेट

Axar Patel Injury Update: ओमान के खिलाफ भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 ग्रुप चरण के आखिरी मैच सिर्फ 21 रनों से जीत दर्ज की थी। अब भारत का अगला मुकाबला सुपर-4 में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से है। ऑलराउंडर अक्षर पटेल ओमान के खिलाफ मैच में कैच लेने के प्रयास में अजीब तरह से गिर गए थे, जिससे उनके सिर में चोट लगी गई थी। इस कारण उन्हें मैच के बीच मैदान छोड़ना पड़ा था और वह अपने खाते के ओवर भी पूरे नहीं फेंक सके थे। अब सवाल ये है क्या अक्षर पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में नहीं खेलेंगे? इस पर फिल्डिंग कोच टी दिलीप ने बड़ा अपडेट दिया है।
यह घटना ओमान की पारी के 15वें ओवर में हुई, जिसे शिवम दुबे ने फेंका था। इसी ओवर में कैच लेने के प्रयास में अक्षर का सिर जमीन से टकरा गया। इसके बाद उन्हें मैदान से बाहर ले जाया गया और अंत तक वह वापस नहीं लौटे, जिससे अनिश्चितता और बढ़ गई है। उन्होंने ओमान के खिलाफ 13 गेंदों पर 26 रनों की तेज़ पारी खेली और बाद में चोट के चलते सिर्फ एक ओवर ही फेंक पाए।
मैच के बाद भारत के क्षेत्ररक्षण कोच टी दिलीप ने अक्षर पटेल की चोट की चिंता पर बात की। दिलीप ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से कहा कि मैंने अक्षर को देखा है; वह ठीक लग रहे हैं। हालांकि, भारत-पाकिस्तान के बीच मैच 48 घंटे से भी कम समय में होना है, इसलिए उम्मीद है कि प्रबंधन अंतिम फ़ैसला लेने से पहले उनकी रिकवरी पर बारीकी से नज़र रखेगा।
बता दें कि भारतीय टीम में अक्षर की भूमिका रवींद्र जडेजा के विकल्प से कहीं बढ़कर है। इस ऑलराउंडर बल्लेबाजी क्षमता और बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी से वह भारतीय प्लेइंग इलेवन को महत्वपूर्ण संतुलन देते हैं। दुबई की पिच से स्पिनरों को मदद मिलने की उम्मीद है, ऐसे में भारत अक्षर को टीम में वापस लाना चाहेगा।