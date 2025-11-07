Patrika LogoSwitch to English

यशस्वी जायसवाल की बदल गई टीम, इस 18 वर्षीय युवा खिलाड़ी ने ली उनकी जगह

यशस्वी जायसवाल ने भारत के लिए 26 टेस्ट की 49 इनिंग में 51.65 की औसत से कुल 2428 रन बनाए हैं। उन्होंने अब तक टेस्ट करियर में 7 शतक और 12 अर्द्धशतक लगाए हैं।

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Nov 07, 2025

Yashasvi Jaiswal

यशस्वी जायसवाल, क्रिकेटर, भारत (Photo-ANI)

Yashasvi Jaiswal: रणजी ट्रॉफी के मौजूदा सीजन में शनिवार को हिमाचल प्रदेश और मुंबई आमने-सामने होंगे। दोनों टीमों की भिड़ंत से पहले बेहद अहम खबर सामने आई है। दरअसल, युवा ओपनर आयुष म्हात्रे (Ayush Mhatre) को मुंबई टीम में शामिल किया गया। वह यशस्वी जायसवाल की जगह लेंगे। यशस्वी जायसवाल को 14 नवंबर से कोलकाता में शुरू हो रही दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किए जाने के बाद से रिलीज कर दिया गया है।

42 बार की रणजी चैंपियन मुंबई ने मौजूदा सीजन में अब तक तीन मैच खेले हैं। इन मुकाबलों में मुंबई ने एक में जीत हांसिल की‌, जबकि दो ड्रॉ खेले हैं। मुंबई अगला घरेलू मैच बीकेसी ग्राउंड पर खेलेगी।

यशस्वी का शानदार प्रदर्शन

जयपुर में राजस्थान के खिलाफ मुंबई के ड्रॉ मैच में यशस्वी जायसवाल ने कमाल की बल्लेबाजी की थी। इस मैच में उन्होंने मुंबई के लिए पहली पारी में 67 और दूसरी पारी में 156 रन बनाए थे। उन्होंने अपनी फॉर्म से आगामी टेस्ट सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका गेंदबाजों की चेतावनी दे दी है, वहीं भारतीय टीम उनसे बड़े स्कोर की उम्मीद कर रही है।

मुंबई रणजी स्क्वाड

शार्दुल ठाकुर (कप्तान), आयुष म्हात्रे, आकाश आनंद (विकेट-कीपर), अजिंक्य रहाणे, सिद्धेश लाड, सरफराज खान, मुशीर खान, आकाश पारकर, शम्स मुलानी, तुषार देशपांडे, सिल्वेस्टर डिसूजा, हार्दिक तमोरे (विकेट-कीपर), इरफान उमैर, अखिल हेरवाडकर, हिमांशु सिंह, कार्तिक मिश्रा, साईराज पाटिल।

Dinesh Karthik

Updated on:

07 Nov 2025 04:26 pm

Published on:

07 Nov 2025 04:25 pm

