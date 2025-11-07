यशस्वी जायसवाल की बदल गई टीम, इस 18 वर्षीय युवा खिलाड़ी ने ली उनकी जगह

Yashasvi Jaiswal: रणजी ट्रॉफी के मौजूदा सीजन में शनिवार को हिमाचल प्रदेश और मुंबई आमने-सामने होंगे। दोनों टीमों की भिड़ंत से पहले बेहद अहम खबर सामने आई है। दरअसल, युवा ओपनर आयुष म्हात्रे (Ayush Mhatre) को मुंबई टीम में शामिल किया गया। वह यशस्वी जायसवाल की जगह लेंगे। यशस्वी जायसवाल को 14 नवंबर से कोलकाता में शुरू हो रही दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किए जाने के बाद से रिलीज कर दिया गया है।