BAN vs AFG: सुपर-4 का मौका गंवाने के बाद भड़के राशिद खान, अपने इन खिलाड़ियों के सिर फोड़ा हार का ठीकरा

BAN vs AFG Match Highlights: एशिया कप 2025 के ग्रुप चरण के 9वें मुकाबले में अफगानिस्तान को बांग्लादेश के हाथों 8 रन से करीबी हार का सामना करना पड़ा है। इस हार के साथ ही सुपर-4 में पहुंचने का एक मौका गंवाने के लिए कप्‍तान राशिद खान ने निराशा जताते हुए बल्लेबाज को दोषी ठहराया।

भारत

lokesh verma

Sep 17, 2025

BAN vs AFG Match Highlights
BAN vs AFG Match Highlights: मैच के दौरान फिल्डिंग सेट करते अफगानिस्‍तान के कप्‍तान राशिद खान। (फोटो सोर्स: IANS)

Bangladesh vs Afghanistan Match Highlights: एशिया कप 2025 में मंगलवार रात 16 सितंबर को अबू धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए टूर्नामेंट के 9वें मैच में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान के खिलाफ 8 रन से करीबी जीत दर्ज की है। इस हार के साथ ही अफगानिस्‍तान ने सुपर-4 में पहुंचने का एक मौका गंवा दिया है। बांग्‍लादेश की टीम ने इस मैच में पहले बल्‍लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 154 रन बनाए। इसके जवाब में अफगानिस्तान की टीम 146 रन पर सिमट गई और 8 रन से मैच हार गई। इस हार से निराश अफगानी कप्‍तान ने सीधे तौर पर अपने बल्लेबाज को दोषी बताया।

18 गेंदों में 30 रन बनाना आसान काम था- राशिद खान

मैच के बाद अफगानी टीम के कप्‍तान राशिद ख़ान ने कहा कि हम अंत तक मैच में थे, लेकिन जीत हासिल नहीं कर सके। 18 गेंदों में 30 रन बनाना आसान काम था। लेकिन, हमने उस तरह का आक्रामक क्रिकेट नहीं खेला, जिसके लिए हम जाने जाते हैं। हमने खुद पर काफ़ी दबाव बनने दिया। जिस तरह से हमने गेंदबाज़ी में वापसी की और उन्हें 160 के अंदर रोका, वह ख़ास था। 

ये भी पढ़ें

ICC ने हाथ नहीं मिलाने की घटना के बाद पीसीबी को दिया तगड़ा झटका, एशिया कप 2025 से बाहर होगा पाकिस्तान!
क्रिकेट
Big Blow to Pakistan

'हमने कुछ गैर-जिम्मेदाराना शॉट खेले'

उन्‍होंने कहा कि बल्लेबाजी में हमने कुछ गैर-जिम्मेदाराना शॉट खेले। टी20 में कभी-कभी विरोधी टीम पहले छह ओवरों में ही मैच छीन लेती है, लेकिन फिर आपको वापसी करनी होती है। इस मैच से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। एशिया कप में हर मैच अहम है। अब हमें श्रीलंका के खिलाफ अच्छी तैयारी करनी होगी, यह हमारे लिए एक बड़ी चुनौती होगी।

मैच जीतना राहत की बात- लिटन दास

वहीं, मैच जीतने पर बांग्‍लादेशी कप्‍तान लिटन दास ने कहा कि मैच जीतना राहत की बात रही, लेकिन आखिरी 4-5 ओवरों में हमने अच्छी बल्लेबाजी नहीं की। मुझे लगा कि रन तो काफी थे, लेकिन फिर भी हमें लगा कि हम 15-20 रन कम बना पाए। नसुम और रिशाद ने जिस तरह से गेंदबाजी की, वह ख़ास थी। उन्होंने वाकई अपना हुनर ​​दिखाया। आज तमीम ने बहुत अच्छी बल्लेबाज़ी की, ओपनिंग पार्टनरशिप अहम थी।

मुझे इन चुनौतियों में आनंद आता है- नसुम

मैच के हीरो रहे नसुम अहमद ने प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब हासिल करने के बाद कहा कि मुझे हमेशा नई गेंद से गेंदबाजी करना पसंद है। कप्तान ने मुझे यही करने को कहा है। मुझे यह चुनौती पसंद है। आज बहुत पसीना बहा, इसलिए गेंद को पकड़ना एक चुनौती थी, लेकिन मुझे इन चुनौतियों में आनंद आता है।

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

Published on:

17 Sept 2025 06:56 am

Published on:

