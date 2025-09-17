BAN vs AFG: सुपर-4 का मौका गंवाने के बाद भड़के राशिद खान, अपने इन खिलाड़ियों के सिर फोड़ा हार का ठीकरा

Bangladesh vs Afghanistan Match Highlights: एशिया कप 2025 में मंगलवार रात 16 सितंबर को अबू धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए टूर्नामेंट के 9वें मैच में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान के खिलाफ 8 रन से करीबी जीत दर्ज की है। इस हार के साथ ही अफगानिस्‍तान ने सुपर-4 में पहुंचने का एक मौका गंवा दिया है। बांग्‍लादेश की टीम ने इस मैच में पहले बल्‍लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 154 रन बनाए। इसके जवाब में अफगानिस्तान की टीम 146 रन पर सिमट गई और 8 रन से मैच हार गई। इस हार से निराश अफगानी कप्‍तान ने सीधे तौर पर अपने बल्लेबाज को दोषी बताया।