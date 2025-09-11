BAN vs HK: आज एशिया कप से बाहर हो जाएगी ये टीम! अगर हार गई मुकाबला, यहां देखें Live

हांगकांग अगर आज का मैच जीतती है तो ग्रुप और रोमांचक हो जाएगा और हार गई तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच सुपर 4 में पहुंचने की जंग बच जाएगी। ऐसे में एशिया कप में आज खेला जाने वाला मुकाबला काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस मैच को भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क्स पर लाइव देखा जा सकता है। टीवी पर सोनी टेन नेटवर्क्स पर मैच का सीधा प्रसारण होगा तो सोनी लिव ऐप पर मैच की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी। एशिया कप 2025 का तीसरा मुकाबला अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में रात 8 बजे से खेला जाएगा।