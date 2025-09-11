Patrika LogoSwitch to English

BAN vs HK: आज एशिया कप से बाहर हो जाएगी ये टीम! अगर हार गई मुकाबला, यहां देखें Live

BAN vs Hong Kong: एशिया कप 2025 का तीसरा मुकाबला आज आबू धाबी में खेला जाएगा। इस तीसरे मुकाबले में अगर उलटफेर नहीं होता है तो एक टीम का सफर लगभग समाप्त हो जाएगा।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 11, 2025

Bangladesh vs hong kong
एशिया कप में आज बांग्लादेश का सामना हांगकांग से होगा (फोटो- Asian cricket Council)

Asia Cup 2025 BAN vs HK: एशिया कप 2025 में गुरुवार को बांग्लादेश का सामना हांगकांग से होगा। हांगकांग अपना दूसरा मैच खेल रही है तो बांग्लादेश अपने अभियान का आगाज करने जा रही है। हांगकांग को पहले मुकाबले में अफगानिस्तान से हार का सामना करना पड़ा था और आज का मैच भी हार गई तो उसके सुपर 4 में पहुंचने की संभावनाएं समाप्त हो जाएगी। इस मैच को भारत में टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव देखा जा सकता है।

आईसीसी टी20 रैंकिंग में बांग्लादेश 10वें स्थान पर है तो हांगकांग 24वें स्थान पर है। बांग्लादेश एशिया कप में ही नहीं बल्कि आईसीसी इवेंट में कई बार उलटफेर कर चुकी है लेकिन हांगकांग को अभी खुद को साबित करना बाकी है। हालांकि हांगकांग वाला ग्रुप पहले ही काफी मुश्किल बन चुका है। इसमें श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीमें शामिल हैं। ऐसे सुपर 4 में 2 स्थान के लिए काफी संघर्ष देखने को मिलेगा।

हांगकांग अगर आज का मैच जीतती है तो ग्रुप और रोमांचक हो जाएगा और हार गई तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच सुपर 4 में पहुंचने की जंग बच जाएगी। ऐसे में एशिया कप में आज खेला जाने वाला मुकाबला काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस मैच को भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क्स पर लाइव देखा जा सकता है। टीवी पर सोनी टेन नेटवर्क्स पर मैच का सीधा प्रसारण होगा तो सोनी लिव ऐप पर मैच की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी। एशिया कप 2025 का तीसरा मुकाबला अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में रात 8 बजे से खेला जाएगा।

बांग्लादेश की पूरी टीम

परवेज़ हुसैन इमोन, तंजीद हसन तमीम, लिट्टन दास (विकेटकीपर/कप्तान), तौहीद हृदोय, सैफ हसन, जेकर अली, महेदी हसन, रिशद हुसैन, तस्कीन अहमद, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, मोहम्मद सैफुद्दीन, नुरुल हसन, शोरफुल इस्लाम, शमीम हुसैन और तंजीम हसन साकिब।

हांगकांग की पूरी टीम

जीशान अली (विकेटकीपर), अंशुमान रथ, बाबर हयात, निजाकत खान, कल्हन चाल्लू, किंचित शाह, यासिम मुर्तजा (कप्तान), ऐजाज खान, एहसान खान, आयुष शुक्ला, अतीक इकबाल, शाहिद वासिफ, नसरुल्ला राणा, मोहम्मद गजनफर, मोहम्मद वहीद, मार्टिन कोएत्जी और अली हसन।

