BAN vs SL: श्रीलंका से हार के लिए बांग्लादेशी कप्तान ने इनके सिर फोड़ा ठीकरा, अफगानिस्तान से करो या मरो मैच को लेकर भरी हुंकार

BAN vs SL 5th match Highlights: बांग्लादेश की टीम को श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप 2025 के पांचवें मैच में 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है। इसके लिए उन्‍होंने अपने बल्‍लेबाजों को दोषी ठहराया और अगले अफगानिस्‍तान के खिलाफ करो या मरो के मैच को लेकर भी हुंकार भरी।

भारत

lokesh verma

Sep 14, 2025

BAN vs SL 5th match Highlights
BAN vs SL 5th match Highlights: बांग्‍लादेश क्रिकेट टीम के बल्‍लेबाज। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/ACCMedia1)

Bangladesh vs Sri Lanka 5th match Highlights: एशिया कप 2025 के ग्रुप बी के एक अहम मुकाबले में शनिवार रात श्रीलंका ने बांग्लादेश को 6 विकेट से हरा दिया। बांग्‍लादेश ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में पांच विकेट के नुकसान पर जैसे-तैसे स्‍कोर बोर्ड पर 139 रन लगाए। इसके जवाब में श्रीलंका 32 गेंद शेष रहते चार विकेट के नुकसान पर लक्ष्य को आसानी से हासिल करते हुए अपने एशिया कप अभियान का शानदार आगाज किया। श्रीलंका की जीत के हीरो कामिल मिशारा रहे, जिन्‍होंने 32 गेंदों पर 4 चौके और 2 छक्‍कों की मदद से 46 रन की महत्‍वपूर्ण पारी खेली। इस हार से निराश बांग्‍लादेशी कप्‍तान लिटन दास ने अपने बल्‍लेबाजों को जिम्‍मेदार ठहराया।

हम पावरप्ले में ही मैच हार गए- लिटन दास

मैच के बाद लिटन दास ने कहा कि मुझे लगा कि हम पावरप्ले में ही मैच हार गए। विकेट बल्लेबाजी के लिए काफी अच्छा था। लिटन ने हार का ठिकरा अपनों बल्‍लेबाजों के सिर फोड़ते हुए कहा कि 170-180 का स्कोर एक अलग मैच होता। एक अच्छे विकेट पर अगर आप 140 रन बनाते हैं तो आपको अच्छी गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण करना होगा, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। वहीं, उन्‍होंने अपने अगले अफगानिस्तान के खिलाफ करो या मरो के मैच को लेकर सभी समर्थकों से अपील की कि काश वे फिर से आकर हमारा मैच देखें।

India vs Pakistan Playing 11 Prediction

हम भी उसे ठीक से नहीं समझ पाते- चरिथ असलांका

वहीं, श्रीलंकाई कप्‍तान चरिथ असलांका ने कहा कि हसरंगा की तारीफ करते हुए कहा कि दो ओवर, दो मेडन और दो विकेट के साथ यह एक शानदार शुरुआत थी। गुगली उसका मुख्य हथियार है। हम भी उसे ठीक से नहीं समझ पाते हैं। वह एक सुपरस्टार है। 120 रन बनाने के बाद हमें अहसास हुआ कि हमें इस मैच को जल्द से जल्द खत्‍म करना चाहिए। प्रशंसकों का शानदार समर्थन मिला। बांग्लादेशी प्रशंसकों का भी। मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने हमारा समर्थन किया।

मुझे अपनी ताकत पर विश्वास- कामिल मिशारा

प्‍लेयर ऑफ द मैच रहे कामिल मिशारा ने बताया कि पथुम ने मुझसे कहा कि बस अपना सामान्य खेल खेलो। अपना समय लो और अपना काम करो। देश के लिए फिर से मैच जीतकर बहुत खुश हूं। मुझे अपनी ताकत पर विश्वास है और इसके लिए कड़ी मेहनत करता हूं।

एशिया कप 2025

Published on:

14 Sept 2025 07:00 am

