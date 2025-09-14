BAN vs SL: श्रीलंका से हार के लिए बांग्लादेशी कप्तान ने इनके सिर फोड़ा ठीकरा, अफगानिस्तान से करो या मरो मैच को लेकर भरी हुंकार

Bangladesh vs Sri Lanka 5th match Highlights: एशिया कप 2025 के ग्रुप बी के एक अहम मुकाबले में शनिवार रात श्रीलंका ने बांग्लादेश को 6 विकेट से हरा दिया। बांग्‍लादेश ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में पांच विकेट के नुकसान पर जैसे-तैसे स्‍कोर बोर्ड पर 139 रन लगाए। इसके जवाब में श्रीलंका 32 गेंद शेष रहते चार विकेट के नुकसान पर लक्ष्य को आसानी से हासिल करते हुए अपने एशिया कप अभियान का शानदार आगाज किया। श्रीलंका की जीत के हीरो कामिल मिशारा रहे, जिन्‍होंने 32 गेंदों पर 4 चौके और 2 छक्‍कों की मदद से 46 रन की महत्‍वपूर्ण पारी खेली। इस हार से निराश बांग्‍लादेशी कप्‍तान लिटन दास ने अपने बल्‍लेबाजों को जिम्‍मेदार ठहराया।