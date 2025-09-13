Patrika LogoSwitch to English

BAN vs SL: श्रीलंका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का किया फैसला, प्लेइंग 11 में लौटा ये खिलाड़ी

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के पांचवें मुकाबले में श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें आमने सामने हैं। श्रीलंका की टीम में वनिंदु हसरंगा की वापसी हुई है तो बांग्लादेश की प्लेइंग 11 से तस्कीन का नाम गायब है।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 13, 2025

SL vs BAN
श्रीलंका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का किया फैसला (फोटो- ACC)

Ban vs Sl Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का पांचवां मुकाबला आबू धाबी में खेला जा रहा है, जहां श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें आमने सामने हैंछ श्रीलंका के कप्तान चरिथ असालंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। श्रीलंका का यह पहला मुकाबला है तो बांग्लादेश दूसरे मैच में उतर रही है और जीत के साथ सुपर 4 का टिकट हासिल करना चाहेगी।

आबू धाबी की पिच का हाल

इस पिच के आंकड़ों की बात कि जाए तो यहां रन चेज करना आसान होता है। यही वजह है कि चरिथ असलांका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। पिच पर थोड़ी घास है, मतलब बैक-लेंथ गेंदबाज़ी करने से बल्लेबाज़ों की मुश्किल बढ़ सकती है। पिच पर बल्लेबाज़ों को बड़े शॉट खेलने में आसानी होती है।

टॉस हारने के बाद लिट्टन दास ने कहा, "पहले बल्लेबाज़ी करने में कोई दिक्कत नहीं है, विकेट अच्छा लग रहा है। हमने पहले मैच में अच्छा क्रिकेट खेला था, हमें कुछ क्षेत्रों में सुधार करने की जरूरत है। मैच जीतने के लिए आपको सब कुछ सही करना होगा। तस्कीन नहीं खेल रहे हैं और शोरीफुल की वापसी हुई है।

श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, कप्तान चारिथ असलांका ने कहा, "हम गेंदबाज़ी करेंगे, पिच नई लग रही है, इसलिए हम गेंदबाज़ी करना चाहते हैं। हम इस लय को बरकरार रखना चाहते हैं। एक कप्तान के तौर पर यह एक अच्छी चुनौती है और हमारे पास अच्छे खिलाड़ी हैं। तीन ऑलराउंडरों के साथ 7-4 का कॉम्बो है। हसरंगा आज का मैच खेल रहे हैं।

श्रीलंका की प्लेइंग इलेवन

पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कामिल मिशारा, कुसल परेरा, चरिथ असलांका (कप्तान), दासुन शनाका, कामिंडु मेंडिस, वानिंदु हसरंगा, दुशमंथा चमीरा, मथीशा पथिराना और नुवान तुषारा।

बांग्लादेश की प्लेइंग इलेवन

परवेज़ हुसैन इमोन, तंज़ीद हसन तमीम, लिटन दास (विकेटकीपर और कप्तान), तौहीद हृदोय, जेकर अली, शमीम हुसैन, महेदी हसन, रिशाद हुसैन, तन्ज़ीम हसन साकिब, शोरफुल इस्लाम और मुस्तफिजुर रहमान।

एशिया कप 2025

Cricket News

Published on:

13 Sept 2025 07:55 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / BAN vs SL: श्रीलंका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का किया फैसला, प्लेइंग 11 में लौटा ये खिलाड़ी

