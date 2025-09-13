BAN vs SL: श्रीलंका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का किया फैसला, प्लेइंग 11 में लौटा ये खिलाड़ी

श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, कप्तान चारिथ असलांका ने कहा, "हम गेंदबाज़ी करेंगे, पिच नई लग रही है, इसलिए हम गेंदबाज़ी करना चाहते हैं। हम इस लय को बरकरार रखना चाहते हैं। एक कप्तान के तौर पर यह एक अच्छी चुनौती है और हमारे पास अच्छे खिलाड़ी हैं। तीन ऑलराउंडरों के साथ 7-4 का कॉम्बो है। हसरंगा आज का मैच खेल रहे हैं।