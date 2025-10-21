Patrika LogoSwitch to English

BAN vs WI: वेस्टइंडीज ने रोमांचक मुकाबले में बांग्लादेश को हराया, सुपर ओवर में जीता दूसरा वनडे

BAN vs WI: वेस्टइंडीज ने तीन मैचों की वनडे सीरीज में बांग्लादेश से 1-1 से बराबरी कर ली है। वेस्टइंडीज को पहले वनडे मैच में बांग्लादेश से 74 रन से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी।

2 min read

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 21, 2025

West indies Cricket Team

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम (Photo Credit -ICC @X)

BAN vs WI, 2nd ODI: वेस्टइंडीज ने मंगलवार को ढाका में खेले गए दूसरे वनडे में सुपर ओवर में बांग्लादेश को शिकस्त दी। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 213 रन बनाए। जवाब में लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की टीम भी 50 ओवर में 9 विकेट पर 213 रन ही बना सकी। इस तरह मैच टाई रहा। इसके बाद हुए सुपर ओवर में वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश पर जीत हासिल की।

वेस्टइंडीज ने सुपर ओवर में पहले बल्लेबाजी करते हुए एक विकेट पर 10 रन बनाए। इसके बाद मेहमान टीम के गेंदबाजों ने बांग्लादेश को एक विकेट के नुकसान पर 9 रन रोक दिया। सुपर ओवर में वेस्टइंडीज ने अकील हुसैन को गेंदबाजी सौंपी थी। अकील ने सौम्य सरकार को 3 रन पर आउट किया। वहीं सैफ हसन 3 गेंद पर 2 रन बना सके। नजमुल हसन शांतो 1 गेंद खेले लेकिन खाता नहीं खोल सके। बांग्लादेश 9 रन बना सकी और मैच 1 रन से हार गईं। कप्तान शाई होप प्लेयर ऑफ द मैच रहे।

इस जीत के साथ वेस्टइंडीज ने तीन मैचों की वनडे सीरीज में बांग्लादेश से 1-1 से बराबरी कर ली है। वेस्टइंडीज को पहले वनडे में बांग्लादेश से 74 रन से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी।

रिशाद हुसैन की विस्फोटक बल्लेबाजी काम नहीं आई

ढाका के शेर-ए-बांग्ला स्टेडियम में खेले गए इस मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। टीम के लिए सलामी बल्लेबाजी करने आए सौम्य सरकार ने 4 और रिशाद हुसैन ने 14 गेंद पर नाबाद 39, कप्तान मेहंदी हसन मिराज ने नाबाद 32, और नुरुल हसन ने 23 रन बनाए। रिशाद हुसैन की पारी के अंत में की गई विस्फोटक बल्लेबाजी की बदौलत बांग्लादेश 213 तक पहुंच सकी थी।

वेस्टइंडीज ने ऐसा कर रचा इतिहास

वेस्टइंडीज ने इस मैच में इतिहास रचा। सभी 50 ओवर स्पिनरों द्वारा फेंके गए। वनडे क्रिकेट में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि सभी 50 ओवर स्पिनरों द्वारा फेंके गए हों। वेस्टइंडीज के लिए अकील हुसैन ने 10 ओवर में 41 रन देकर 2, गुडाकेश मोती ने 10 ओवर में 65 रन देकर 3, और एलिक अथांजे ने 10 ओवर में 14 रन देकर 2 विकेट लिए। रोस्टन चेज ने 10 ओवर में 44 रन और खेरी पियरे ने 10 ओवर में 43 रन दिए, लेकिन दोनों को विकेट नहीं मिला।

शाई होप की कप्तानी पारी

214 के लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज ने 133 पर 7 विकेट खो दिए थे। यहां वेस्टइंडीज की हार तय लग रही थी लेकिन कप्तान शाई होप ने आठवें विकेट के लिए जस्टिन ग्रिव्स 26 के साथ 44 और अकील हुसैन 16 के साथ नौंवे विकेट के लिए 38 रन जोड़ कर टीम को जीत के करीब ला दिया था। आखिरी 2 गेंदों पर टीम को जीत के लिए 3 रन चाहिए थे। सैफ हसन की गेंद पर अकील हुसैन बोल्ड हो गए। आखिरी गेंद पर 2 रन ही बन सका और मैच ड्रॉ हो गया। कप्तान होप एक छोड़ संभाले हुए थे और 67 गेंद पर 53 रन बनाकर नाबाद लौटे।

रिशाद हुसैन ने बल्लेबाजी की तरह गेंदबाजी भी शानदार की और 10 ओवर में 42 रन देकर 3 विकेट लिए। नसुम अहमद और तनवीर इस्लाम को 2-2 विकेट मिला।

BAN vs WI: वनडे क्रिकेट में पहली बार करिश्मा, वेस्टइंडीज के 5 स्पिनर्स ने ऐसा कर रचा इतिहास
क्रिकेट
West indies Cricket Team

Updated on:

21 Oct 2025 09:51 pm

Published on:

21 Oct 2025 09:27 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / BAN vs WI: वेस्टइंडीज ने रोमांचक मुकाबले में बांग्लादेश को हराया, सुपर ओवर में जीता दूसरा वनडे

