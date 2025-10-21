BAN vs WI: वेस्टइंडीज ने रोमांचक मुकाबले में बांग्लादेश को हराया, सुपर ओवर में जीता दूसरा वनडे

214 के लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज ने 133 पर 7 विकेट खो दिए थे। यहां वेस्टइंडीज की हार तय लग रही थी लेकिन कप्तान शाई होप ने आठवें विकेट के लिए जस्टिन ग्रिव्स 26 के साथ 44 और अकील हुसैन 16 के साथ नौंवे विकेट के लिए 38 रन जोड़ कर टीम को जीत के करीब ला दिया था। आखिरी 2 गेंदों पर टीम को जीत के लिए 3 रन चाहिए थे। सैफ हसन की गेंद पर अकील हुसैन बोल्ड हो गए। आखिरी गेंद पर 2 रन ही बन सका और मैच ड्रॉ हो गया। कप्तान होप एक छोड़ संभाले हुए थे और 67 गेंद पर 53 रन बनाकर नाबाद लौटे।